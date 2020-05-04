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Баллотируется в Заксобрание региона от «Единой России» экс-мэр Новосибирска Владимир Городецкий

21:45 04.05.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Выборы в региональный парламент пройдут 13 сентября 2020 года. В заксобрание входят 76 депутатов, избираемых сроком на пять лет.

Баллотируется в Заксобрание региона от Единой России экс мэр Новосибирска Владимир Городецкий
В 2000- 2014 годах Владимир Городецкий был мэром Новосибирска

Экс-губернатор Новосибирской области и бывший мэр Новосибирска Владимир Городецкий планирует баллотироваться в парламент Новосибирской области. По данным сайта электронного предварительного голосования, предполагается, что он будет представлять «Единую Россию» на округе №35 — Октябрьский район.

Напомним, в 2000- 2014 годах Владимир Городецкий был мэром Новосибирска, с 2014-2017 год – губернатором Новосибирской области. В 2018 году назначен помощником полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе, в этом же году стал членом Совфеда.

Выборы в региональный парламент состоятся 13 сентября 2020 года. В заксобрание входят 76 депутатов, избираемых сроком на пять лет.

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От редакции

Что скажете?

Аноним, 04 мая 2020 17:15
НВР: Сколько денег собирается потратить на предвыборную кампанию уважаемый БЫВШИЙ чиновник?
И где он сейчас работает, если благополучно отделался легким испугом вместо нар?
Из ранее опубликованного:
"Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий дал комментарий по громкому делу о незаконной продаже 1,5 тысячи муниципальных квартир в Новосибирске. Он заявил, что сама практика продажи такого жилья, полученного от застройщиков, является правомерной, и сообщил, что договоры подписывались «непосредственно мэром или исполняющим обязанности мэра согласно уставу города»"
МВД России объявило о разоблачении преступной группы, в состав которой входят бывшие и действующие чиновники мэрии Новосибирска: Получив от застройщиков квартиры для решения социальных задач города, чиновники управления по жилищным вопросам мэрии, не регистрируя их в Росреестре, передавали в собственность подставных лиц по сделкам купли-продажи, при этом цена реализуемого жилья в среднем искусственно занижалась на 30-50%, описывали схему мошенничества в Министерстве внутренних дел. Затем данные квартиры выставлялись на продажу по рыночной стоимости через задействованное в схеме агентство недвижимости. Фактическим покупателям права собственности на приобретаемые квартиры передавались по дополнительному соглашению. Разница стоимости недвижимого имущества между рыночной и указанной в первоначальном договоре купли-продажи присваивалась участниками противоправной схемы.
"Аноним", 04 мая 2020 20:46
Для "Аноним, 04 мая 2020 17:15": "... И где он сейчас работает, если благополучно отделался легким испугом вместо нар?..."- А, вместо нар, этот тип "работает" в Совете Федерации! Вот, так-то!
"Аноним", 04 мая 2020 20:48
НВР: "Что скажете?"- А, что тут сказать?! Нельзя Филиппычу оставаться не у власти- сразу же присядет!

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