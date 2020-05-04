Баллотируется в Заксобрание региона от «Единой России» экс-мэр Новосибирска Владимир Городецкий

Выборы в региональный парламент пройдут 13 сентября 2020 года. В заксобрание входят 76 депутатов, избираемых сроком на пять лет.

В 2000- 2014 годах Владимир Городецкий был мэром Новосибирска

Экс-губернатор Новосибирской области и бывший мэр Новосибирска Владимир Городецкий планирует баллотироваться в парламент Новосибирской области. По данным сайта электронного предварительного голосования, предполагается, что он будет представлять «Единую Россию» на округе №35 — Октябрьский район.

Напомним, в 2000- 2014 годах Владимир Городецкий был мэром Новосибирска, с 2014-2017 год – губернатором Новосибирской области. В 2018 году назначен помощником полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе, в этом же году стал членом Совфеда.

Выборы в региональный парламент состоятся 13 сентября 2020 года. В заксобрание входят 76 депутатов, избираемых сроком на пять лет.