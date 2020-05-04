Баллотируется в Заксобрание региона от «Единой России» экс-мэр Новосибирска Владимир Городецкий

Экс-губернатор Новосибирской области и бывший мэр Новосибирска Владимир Городецкий планирует баллотироваться в парламент Новосибирской области. По данным сайта электронного предварительного голосования, предполагается, что он будет представлять «Единую Россию» на округе №35 — Октябрьский район.
Напомним, в 2000- 2014 годах Владимир Городецкий был мэром Новосибирска, с 2014-2017 год – губернатором Новосибирской области. В 2018 году назначен помощником полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе, в этом же году стал членом Совфеда.
Выборы в региональный парламент состоятся 13 сентября 2020 года. В заксобрание входят 76 депутатов, избираемых сроком на пять лет.
И где он сейчас работает, если благополучно отделался легким испугом вместо нар?
Из ранее опубликованного:
"Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий дал комментарий по громкому делу о незаконной продаже 1,5 тысячи муниципальных квартир в Новосибирске. Он заявил, что сама практика продажи такого жилья, полученного от застройщиков, является правомерной, и сообщил, что договоры подписывались «непосредственно мэром или исполняющим обязанности мэра согласно уставу города»"
МВД России объявило о разоблачении преступной группы, в состав которой входят бывшие и действующие чиновники мэрии Новосибирска: Получив от застройщиков квартиры для решения социальных задач города, чиновники управления по жилищным вопросам мэрии, не регистрируя их в Росреестре, передавали в собственность подставных лиц по сделкам купли-продажи, при этом цена реализуемого жилья в среднем искусственно занижалась на 30-50%, описывали схему мошенничества в Министерстве внутренних дел. Затем данные квартиры выставлялись на продажу по рыночной стоимости через задействованное в схеме агентство недвижимости. Фактическим покупателям права собственности на приобретаемые квартиры передавались по дополнительному соглашению. Разница стоимости недвижимого имущества между рыночной и указанной в первоначальном договоре купли-продажи присваивалась участниками противоправной схемы.