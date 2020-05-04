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Урезали на 26,5 млн рублей финансирование образования, культуры и спорта в Бердске из-за коронавируса до конца 2020 года

21:00 04.05.2020, Анастасия Солодкова Фото: pixabay.com
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Оптимизация расходов связана со сложной экономической ситуаций, сложившейся в городе после введения ограничений по COVID-19. Так власть спасает муниципальные учреждения от кредиторки. Зарплату получат все бюджетники вовремя. Сколько у кого забрали?

Урезали на 26,5 млн рублей финансирование образования, культуры и спорта в Бердске из за коронавируса до конца 2020 года
Сократили расходы бюджетным учреждениям Бердска

Постановление об оптимизации расходов учреждений Бердска подписал глава города 30 апреля.

— В целях снижения негативных последствий в финансовой сфере города Бердска, в связи со складывающейся экономической и социальной ситуацией, в том числе связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и недопущения просроченной кредиторской задолженности учреждений… постановляю… — аргументировал Евгений Шестернин.

И обязал руководителей бердских образования Жанну Тузову, культуры Оксану Мокриенко и спорта Светлану Ашихмину ограничить до 31 декабря 2020 года «перечисление субсидии на выполнение муниципального задания подведомственным муниципальным бюджетным и автономным учреждениям». Их директора, соответственно, до конца года не должны

«принимать бюджетные обязательства в рамках выполнения муниципального задания». Объемы урезанных субсидий оговорены отдельно — в общей сложности 26,5 млн рублей.

Начальнику управления финансов Евгению Шменделю поручено до конца декабря 2020-го принимать заявки от муниципальных учреждений образования, культуры и спорта только с учетом ограничений.

Как пояснила «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр по экономике Жанна Шурова, ни школы, ни детсады,ни учреждения культуры и спорта не пострадают от сокращения средств. Зарплата и содержание имущества — первостепенные статьи, которые профинансируют в обязательном порядке. Урезали в основном по тем мероприятиям, которые не состоялись из-за режима самоизоляции.

Перечень муниципальных учреждений города Бердска, перечисление субсидии на выполнение муниципального задания которых подлежат ограничению до 31.12.2020

Управление образования и молодежной политики, всего: 25 877,6 тыс. рублей

в том числе:

Лицей №6 — 4874,7 тыс. рублей

Детско-юношеский шахматный центр «Маэстро» — 5379,5 тыс. рублей

Детский оздоровительно-образовательный центр туризма «Юность» — 6531,4 тыс. рублей

Центр дополнительного образования и психолого-педагогического сопровождения «Перспектива» — 9091,9 тыс. рублей

Отдел культуры Бердска, всего: 530,0 тыс. рублей
в том числе:

Городской центр культуры и досуга — 200,0 тыс. рублей

Детская школа искусств «Берегиня» — 150,0 тыс. рублей

Дворец культуры «Родина» — 180,0 тыс. рублей

Отдел физической культуры и спорта, всего: 105,4 тыс. рублей
в том числе:
Спортивная школа «Авангард» — 50,1 тыс. рублей

Спортивная школа «Бердск» — 19,0 тыс. рублей

Спортивная школа «Восток» — 12,0 тыс. рублей

Спортивная школа «Олимп» — 11,0 тыс. рублей

Детский оздоровительно-спортивный центр «Орбита» — 8,4 тыс. рублей

«Спортоград» — 4,0 ты. рублей

Итого: 26 513,0 тыс. рублей.

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От редакции

Учреждения не пострадают?

Аноним, 04 мая 2020 17:14
Ну что, кто ещё сомневается, что этот грипп действительно страшен для здоровья, а не средство для геноцида и ущемления прав?
Аноним, 04 мая 2020 17:53
подушка
безопасности....................ну вот еще одно поколение детей как в 90......... ни секций не стадионов и т .п ничего !!

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