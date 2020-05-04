Умер молодой доктор с подтвержденным диагнозом COVID-19 в Хакасии

Он был единственным пациентом в республике с коронавирусом, который находился на искусственной вентиляции легких, его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Ему не исполнилось и 30 лет.

Пациент являлся молодым врачом-травматологом

Сегодня в хирургическом корпусе Черногорской больницы в Хакасии, перепрофилированном под прием больных с коронавирусом и внебольничными пневмониями, скончался пациент. Ранее у него был подтвержден диагноз «коронавирусная инфекция».

Как стало известно 19rus.info из собственного источника, этот пациент являлся молодым врачом-травматологом, работал в Абаканской городской больнице. Он был единственным пациентом в республике с коронавирусом, который находился на искусственной вентиляции легких, его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Ему не исполнилось и 30 лет.

Именно об этом пациенте еще вчера упоминал в своем видеокомментарии министр здравоохранения республики Владимир Костюш:

— Сегодня полсотни и больше наших медработников находятся на лечении — кто дома, кто в стационарах. Тяжелой категории пациент — это наш врач. Он самым «тяжелым» в республике является».

Сегодня его не стало. Молодой мужчина стал восьмым жителем Хакасии, умершим при наличии подтвержденного диагноза коронавирусной инфекции.

Всего по состоянию на 10 часов 4 мая в республике зарегистрировано 302 случая COVID-19, в том числе у 34 детей. За прошедшие сутки выявлено 30 новых случаев заболевания. Из них 13 зафиксировано в Абаканской больнице (в числе заболевших четыре медработника), один пациент — в Республиканской больнице, еще один — в Белоярской. Один человек прибыл с вахты из Москвы. Три пациента поступили с признаками респираторной инфекции. 11 случаев — это семейные контакты.

Источник: 19rus.info