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Образование / Общество

Аттестацию всех педагогов продлят до 31 декабря 2020 года

17:46 04.05.2020 Фото: pxhere.com
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У учителей «сохранится возможность получать выплаты за квалификационную категорию, которые они получали ранее», — пояснили в Минпросвещения.

Аттестацию всех педагогов продлят до 31 декабря 2020 года

Минпросвещения России решило продлить до конца года срок действия квалификационных категорий учителей в связи с эпидемиологической ситуацией в стране

Минпросвещения России решило продлить до конца года срок действия квалификационных категорий учителей в связи с эпидемиологической ситуацией в стране, сообщается в четверг на официальном портале министерства.

«В связи с эпидемиологической ситуацией Министром просвещения Сергеем Кравцовым подписан приказ о продлении до 31 декабря 2020 года срока действия квалификационных категорий педагогических работников, у которых он заканчивается в период с 1 апреля 2020 года по 1 сентября 2020 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «приказ уже направлен на регистрацию в Минюст России и в ближайшее время вступит в силу». Это означает, что у учителей «сохранится возможность получать выплаты за квалификационную категорию, которые они получали ранее», — пояснили в Минпросвещения.

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