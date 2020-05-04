Аттестацию всех педагогов продлят до 31 декабря 2020 года

Минпросвещения России решило продлить до конца года срок действия квалификационных категорий учителей в связи с эпидемиологической ситуацией в стране, сообщается в четверг на официальном портале министерства.

Минпросвещения России решило продлить до конца года срок действия квалификационных категорий учителей в связи с эпидемиологической ситуацией в стране

«В связи с эпидемиологической ситуацией Министром просвещения Сергеем Кравцовым подписан приказ о продлении до 31 декабря 2020 года срока действия квалификационных категорий педагогических работников, у которых он заканчивается в период с 1 апреля 2020 года по 1 сентября 2020 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «приказ уже направлен на регистрацию в Минюст России и в ближайшее время вступит в силу». Это означает, что у учителей «сохранится возможность получать выплаты за квалификационную категорию, которые они получали ранее», — пояснили в Минпросвещения.