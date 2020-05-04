5 лучших сиропов от кашля для самостоятельного приготовления

Аллергия, астма, кислотный рефлюкс, курение и сухой воздух также являются распространенными причинами кашля. Домашние сиропы не всегда имеют неприятный вкус, но они стимулируют процесс выздоровления.

Домашний сироп от кашля удивительно эффективен, а также очень прост в приготовлении

Кашель поражает людей в течение всего года. Но грипп и холодное время года – это не единственные причины, которые вызывают кашель. Аллергия, астма, кислотный рефлюкс, курение и сухой воздух также являются распространенными причинами кашля. Домашние сиропы не всегда имеют неприятный вкус, но они стимулируют процесс выздоровления.

Рецепт № 1 сиропа от кашля

Домашний сироп от кашля удивительно эффективен, а также очень прост в приготовлении.

Ингредиенты: 1 литр фильтрованной воды, корень имбиря (¼ стакана, свежий тертый или сушеный), цветки ромашки (¼ стакана), корень алтея (¼ стакана), 1 столовая ложка корицы, лимонный сок (¼ стакана), 1 стакан меда.

Налить в кастрюлю немного воды и добавить сушеные травы. Вскипятите эту воду. Процедить раствор, чтобы удалить остатки трав. Добавить мед и лимонный сок в остывшую до комнатной температуры жидкость. Перемешать раствор и хранить в герметичном контейнере до двух месяцев. Рекомендуется давать одну чайную ложку этого сиропа детям и одну столовую ложку взрослым.

Рецепт № 2 сиропа от кашля

Ингредиенты: 3 столовые ложки свежего лимонного сока, ¼ стакана меда, 2 столовые ложки кокосового масла.

Смешать все ингредиенты в кастрюле и греть на огне до тех пор, пока кокосовое масло не начнет плавиться. Можно употреблять смесь в чистом виде или смешать с горячей водой или чаем. Этот сироп можно хранить в холодильнике в течение одного месяца. Перед употреблением нагревать, пока масло не растопится.

Рецепт № 3 сиропа от кашля

Ингредиенты: цедра двух лимонов (1½ столовых ложки), ¼ стакана имбиря (очищенного и нарезанного ломтиками) или половина чайной ложки молотого имбиря, 1 стакан воды, 1 стакан меда, ½ стакана лимонного сока.

Налить в небольшую кастрюлю 1 чашку воды, добавить в нее нарезанный имбирь и лимонную цедру, кипятить эту смесь в течение 5 минут. После охлаждения раствор процедить. Мед положить в чистую кастрюлю и немного растопить, а затем влить к нему процеженную имбирно-лимонную воду и лимонный сок. Смешать смесь и хранить в холодильнике до двух месяцев в герметичной емкости.

Детям от 12 и взрослым принимать от 1 до 2 столовых ложек каждые четыре часа.

Рецепт № 4 сиропа от кашля

Ингредиенты: 3 столовые ложки меда, 3 столовые ложки сливочного масла, лимонный сок (выжать 1 лимон), ¼ чайной ложки имбиря.

Смешать все вышеперечисленные ингредиенты и подогреть их. Затем при необходимости принимать по 1 чайной ложке.

Рецепт № 5 сиропа от кашля

Ингредиенты: ¼ стакана лимонного сока, ½ стакана меда, ¼ стакана виски или бренди.

Смешать виски, лимонный сок и мед. Хранить полученный раствор в кастрюле или банке. При необходимости употреблять по 1-2 чайных ложек, разведенных в чашке теплой воды.

Источник: rsute.ru