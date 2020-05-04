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Красная нить на запястье: Как и зачем носить этот мощный оберег

18:05 04.05.2020 Фото: pxhere.com
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Известная певица Мадонна в одном из интервью сказала, что красная нить сделала её жизнь счастливой. Чтобы красная нить имела силу и положительную энергию, её советуют правильно носить. Человек, который решил носить данного оттенка нить, обязательно должен искренне верить в силу оберега.

Красная нить на запястье: Как и зачем носить этот мощный оберег
Одним из самых модных аксессуаров на сегодняшний день является именно красная нить

Красную нить на запястье носят для того, чтобы уберечь человека от зла, негативной энергетики, которая существует. Это помогает настроиться на положительные мысли. Можно носить как обычное украшение, а можно заговорить на удачу, счастье и любовь.

Зачем носить красную нить

Одним из самых модных аксессуаров на сегодняшний день является именно красная нить. Кто-то носит её для красоты, а кто-то с её помощью пытается сохранить положительные эмоции и привлекает в дом удачу, счастье и благополучие. Помогает от сглаза, порчи, злых мыслей. Красная нить является талисманом и оберегом от всех жизненных неприятностей. Её магическая сила помогает наладить жизнь и избавиться от всех невзгод на пути.

Мысли становятся более ясными и приятными. Люди выбирают и носят на запястье именно красную нить, так как данный цвет является символами планеты Марса, огненной стихии, наделяя при этом мудростью и положительными эмоциями. Самой большой положительной энергетикой обладает красная нить, если её привезти из израильского города Нетивот. Данный оберег начали носить в Израиле.

Если верить легенде, то гробница известной израильской провидицы была перевязана именно нитью данного оттенка. Мода носить красную нить появилась после того, как голливудские звезды, артисты эстрады появлялись на мероприятиях, на концертах именно с данной нитью на запястье.

Известная певица Мадонна в одном из интервью сказала, что красная нить сделала её жизнь счастливой. Чтобы красная нить имела силу и положительную энергию, её советуют правильно носить. Человек, который решил носить данного оттенка нить, обязательно должен искренне верить в силу оберега.

Как правильно носить красную нить

Чтобы талисман приносил счастье и удачу, советуют его купить, а не делать самостоятельно. Энергия человека должна отличаться от той, которая делала талисман. Красная нить обязательно должна быть сделана из шерстяной пряжи. Привязывают её на запястье левой руки. Добро находится по правую сторону, поэтому чтобы избавиться от всего злого, советуют привязать нить на левую руку. Помогает улучшить настроение и препятствует негативному влиянию на судьбу.

Красную нить на руку должен повязать любимый человек, если его нет, можно попросить кого-то из родственников это сделать. Это поможет улучшить настроение и избавляет от сглаза, порчи и негативного влияния на судьбу.

Красная нить должна иметь ровно семь узлов, каждый из них способен закрепить все желания. Красная нить не должна быть расположена на руке свободно, к тому же не стоит носить ее так, чтобы она сильно сжимала запястье, это может затруднить прилив крови.

Что делать, если красная нить порвалась

Если красная нить порвалась или потерялась, советуют прочесть молитвы и не искать её. Существует мнение, что данным образом Высшие силы решили защитить человека от большого зла, от тёмной полосы, которая могла появиться в судьбе человека.

Если кто-то украл красную нить, то весь негатив он забирает вместе с собой. Поэтому советуют не расстраиваться и попросить любимого человека, родственников подарить красную нить и повесить на запястье. Новый оберег поможет преодолеть трудности на пути.

Источник: rsute.ru

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