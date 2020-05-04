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Красота / Общество

4 млн просмотров набрало видео Билли Айлиш с бэкстейджа съемки для китайского Vogue

17:54 04.05.2020 Фото: https://www.instagram.com/p/B_k2HQ2lhuk/
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Билли Айлиш известна своими ультра-модными образами. И в очередной раз 18-летняя исполнительница хита Bad Guy продемонстрировала свой фирменный стиль, появившись на страницах журнала Vogue China.

4 млн просмотров набрало видео Билли Айлиш с бэкстейджа съемки для китайского Vogue

Айлиш позировала в огромной жилетке Moschino

Американская певица Билли Айлиш стала главной героиней нового номера китайского Vogue. Читайте подробности в нашем материале.

Билли Айлиш известна своими ультра-модными образами. И в очередной раз 18-летняя исполнительница хита Bad Guy продемонстрировала свой фирменный стиль, появившись на страницах журнала Vogue China.

Певица примеряла несколько эффектных образов: Айлиш позировала в огромной жилетке Moschino, оверсайз-рубашке Burberry и других нарядах.

Интересным элементом съемки стал голубой головной убор, отсылающий к белым чепцам из нашумевшего сериала «Рассказ служанки».

4 млн просмотров набрало видео Билли Айлиш с бэкстейджа съемки для китайского Vogue

Интересным элементом съемки стал голубой головной убор, отсылающий к белым чепцам из нашумевшего сериала «Рассказ служанки»

Автором фотосессии стал британский фешн-фотограф Ник Найт. Над макияжем певицы трудился визажист Роберт Рамси, а Даниэла Паудис позаботилась об укладке.

В Инстаграм Билли Айлиш разместила и видео с бэкстейджа. За считанные часы ролик набрал почти 4 миллиона просмотров и 29 тысяч комментариев. Большинство подписчиков осыпали любимицу комплиментами.

Источник: Хочу

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