4 млн просмотров набрало видео Билли Айлиш с бэкстейджа съемки для китайского Vogue

Билли Айлиш известна своими ультра-модными образами. И в очередной раз 18-летняя исполнительница хита Bad Guy продемонстрировала свой фирменный стиль, появившись на страницах журнала Vogue China.

Айлиш позировала в огромной жилетке Moschino Американская певица Билли Айлиш стала главной героиней нового номера китайского Vogue. Читайте подробности в нашем материале.

Билли Айлиш известна своими ультра-модными образами. И в очередной раз 18-летняя исполнительница хита Bad Guy продемонстрировала свой фирменный стиль, появившись на страницах журнала Vogue China.

Певица примеряла несколько эффектных образов: Айлиш позировала в огромной жилетке Moschino, оверсайз-рубашке Burberry и других нарядах.

Интересным элементом съемки стал голубой головной убор, отсылающий к белым чепцам из нашумевшего сериала «Рассказ служанки».

Интересным элементом съемки стал голубой головной убор, отсылающий к белым чепцам из нашумевшего сериала «Рассказ служанки»

Автором фотосессии стал британский фешн-фотограф Ник Найт. Над макияжем певицы трудился визажист Роберт Рамси, а Даниэла Паудис позаботилась об укладке.

В Инстаграм Билли Айлиш разместила и видео с бэкстейджа. За считанные часы ролик набрал почти 4 миллиона просмотров и 29 тысяч комментариев. Большинство подписчиков осыпали любимицу комплиментами.

Источник: Хочу