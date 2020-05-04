4 млн просмотров набрало видео Билли Айлиш с бэкстейджа съемки для китайского Vogue

Американская певица Билли Айлиш стала главной героиней нового номера китайского Vogue. Читайте подробности в нашем материале.
Билли Айлиш известна своими ультра-модными образами. И в очередной раз 18-летняя исполнительница хита Bad Guy продемонстрировала свой фирменный стиль, появившись на страницах журнала Vogue China.
Певица примеряла несколько эффектных образов: Айлиш позировала в огромной жилетке Moschino, оверсайз-рубашке Burberry и других нарядах.
Интересным элементом съемки стал голубой головной убор, отсылающий к белым чепцам из нашумевшего сериала «Рассказ служанки».
Автором фотосессии стал британский фешн-фотограф Ник Найт. Над макияжем певицы трудился визажист Роберт Рамси, а Даниэла Паудис позаботилась об укладке.
В Инстаграм Билли Айлиш разместила и видео с бэкстейджа. За считанные часы ролик набрал почти 4 миллиона просмотров и 29 тысяч комментариев. Большинство подписчиков осыпали любимицу комплиментами.
Источник: Хочу