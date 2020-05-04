Лучше штрафов: разогнали дождь и снег горожан с улиц Бердска 4 мая

Единицы бердчан прогуливаются в ненастную погоду и в пандемию COVID-19 в понедельник.

В дождь единицы горожан гуляют по городу

До 11 мая продлен режим самоизоляции в Бердске. Рекомендуется сидеть дома. По наблюдениям «Курьер. Среда. Бердск » днем 4 мая на улицах мало людей. Сибиряков от прогулок удержали не штрафы и угроза заражения COVID-19, а дождь и снег.

Жительница Бердска Мария Степаненко вышла в магазин за продуктами. По мнению горожанки, в нашем городе принимаются все меры по нераспространению коронавируса. Люди должны быть более сознательными, нужно меньше взрослым и детям гулять по улицам.

По данным оперативного штаба Бердска на 4 мая в городе 9 официально зарегистрированных случаев заболевания коронавирусной инфекции. Под медицинским наблюдением находятся 56 жителей города, из них 11 детей.



На сегодняшний день в Бердске госпитализированы 2 новых пациента с положительным COVID-19 по постановлению Роспотребнадзора.

Берегите себя, оставайтесь дома.