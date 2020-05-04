Лучше штрафов: разогнали дождь и снег горожан с улиц Бердска 4 мая

До 11 мая продлен режим самоизоляции в Бердске. Рекомендуется сидеть дома. По наблюдениям «Курьер. Среда. Бердск » днем 4 мая на улицах мало людей. Сибиряков от прогулок удержали не штрафы и угроза заражения COVID-19, а дождь и снег.
Жительница Бердска Мария Степаненко вышла в магазин за продуктами. По мнению горожанки, в нашем городе принимаются все меры по нераспространению коронавируса. Люди должны быть более сознательными, нужно меньше взрослым и детям гулять по улицам.
По данным оперативного штаба Бердска на 4 мая в городе 9 официально зарегистрированных случаев заболевания коронавирусной инфекции. Под медицинским наблюдением находятся 56 жителей города, из них 11 детей.
Берегите себя, оставайтесь дома.