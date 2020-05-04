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Поймали еще четверых нарушителей карантина после прилета из Москвы и из-за границы в Новосибирске

18:21 04.05.2020 Фото: pixabay.com
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Всего составлено 92 протокола за нарушение карантинного режима. 72 дела суд успел рассмотреть и назначить штрафов на общую сумму более 1 млн рублей. Накажут также принимавший клиентов солярий, торговцев алкоголем и транспортную компанию.

Поймали еще четверых нарушителей карантина после прилета из Москвы и из за границы в Новосибирске
Еще 4 жителя Новосибирской области нарушили карантин

Сотрудники полиции продолжают контролировать, как соблюдают 14-дневный карантин жители региона, получившие соответствующие постановления Роспотребнадзора – те, кто прибыл из-за границы, из Москвы и Санкт-Петербурга или контактировал с заболевшими коронавирусом.Об этом сегодня, 4 мая, рассказали «Курьер. Среда. Бердск» в региональном оперативном штабе.

За два дня в общественных местах попались еще четверо нарушителей предписанного режима. Всего составлено 92 административных протокола по статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». 72 дела суд успел рассмотреть и назначить штрафов на общую сумму 1 миллион 12 тысяч рублей.

50 человек за последние два дня наказаны за грубое нарушение установленных в регионе правил поведения в период распространения коронавируса (ношения масок, соблюдение социальной дистанции, всеобщей самоизоляции и др.). Всего по ст. 20.6.1 КоАП РФ в Новосибирской области составили уже 547 административных протоколов.

Будут оштрафованы и юридические лица, нарушающие ограничительные меры. 3 мая в Кировском районе Новосибирска во время рейда выявили незаконно работающий солярий. С нарушениями работали филиал сети фирменных магазинов продажи алкогольных и безалкогольных напитков и транспортная компания в черте областного центра.

Всего за месяц в Новосибирской области составлено и направлено в суд 696 протоколов по разным статьям Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

5 мая сотрудники минпромторга начнут проверять, как региональное законодательство соблюдают торговые предприятия, также они будут информировать о необходимости соблюдения масочного режима в организациях. К работе также подключатся сотрудники минтранса — они будут следить за уведомлением о необходимости ношения масок в транспорте.

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