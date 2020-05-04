Путин обсудит выход России из самоизоляции 6 мая

На этот день у президента запланировано совещание по вопросам реализации ранее принятых решений, где также будут заслушаны рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений, заявил Песков.

Путин 6 мая обсудит поэтапный выход из режима ограничений

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание, в ходе которого обсудит рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений, введенных из-за коронавируса. Об этом в понедельник, 4 мая, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«На 6 мая у президента запланировано совещание по вопросам реализации ранее принятых решений, где также будут заслушаны рекомендации», ― цитирует его «РИА Новости».

Правительство страны, а также Роспотребнадзор вместе с рабочей группой Госсовета до 5 мая должны подготовить рекомендации по поэтапному выходу граждан и экономики из режимов санитарных ограничений. Старт снятия карантинных мер запланирован на дни, следующие за майскими праздниками.

Кабмин в свою очередь должен представить президенту доклады о мерах поддержки экономики и населения, а также отчеты о страховании врачей и медперсонала. Вдобавок к этому правительство сделает доклад о реализации механизмов поддержки граждан, потерявших работу.

Ранее в этот же день глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что говорить о снятии карантинных мер в стране можно будет только после 12 мая. При этом накануне она отметила, что с этой даты ограничения могут быть ослаблены, но только при условии, это если режим самоизоляции будет соблюдаться до этого дня.

28 апреля глава государства в ходе с совещаниями с губернаторами продлил до 11 мая режим нерабочих дней с сохранением заработной платы, действовавший с начала апреля. В ходе встречи Путин также поручил подготовить план поэтапной отмены ограничений с 12 мая.