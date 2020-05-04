Получат по 175 тыс. рублей работающие в COVID-зонах больниц студенты медвузов Москвы

Обычно студенческая практика является обязательной и неоплачиваемой. Во всех стационарах студенты обеспечены бесплатным питанием и современными средствами индивидуальной защиты.

В Москве работающие в стационарах студенты получат до 175 тысяч рублей

Студенты московских медвузов Москвы получат до 175 тысяч рублей за работу средним медперсоналом в коронавирусных стационарах, сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

На ежемесячные выплаты в 70 тысяч рублей могу рассчитывать студенты, проходящие практику в таких стационарах, 115 тысяч рублей — на должности младшей медсестры, 175 тысяч рублей — медсестры.

Студентам-медикам предлагается на выбор несколько вариантов работы — пройти практику в столичных медицинских учреждениях или трудоустроиться на должность младшего медицинского или среднего медицинского персонала.

«Обычно студенческая практика является обязательной и неоплачиваемой. В московских стационарах студенты, проходящие практику, получат 20 тысяч рублей за работу в нековидных учреждениях, за работу в COVID-зонах предусмотрена выплата в размере 70 тысяч рублей. Практика подразумевает сокращенную, 6-часовую смену. При желании студенты могут официально трудоустроиться в медучреждения города», — говорится в сообщении.

Заработная плата на должности младшей медицинской сестры составит 60 тысяч рублей на ставку, за работу в коронавирусных стационарах также предусмотрены дополнительные выплаты мэра Москвы в размере 30 тысяч рублей и президента России — 25 тысяч рублей.

Отмечается, что во всех стационарах студенты обеспечены бесплатным питанием и современными средствами индивидуальной защиты.

Кроме того, в каждой медицинской организации определен руководитель направления, который будет оказывать помощь и консультировать студентов. Этот сотрудник несет ответственность за безопасность студентов и контролирует выполнение работы.