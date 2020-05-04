Шок: Откусили нос во время драки мужчине в Новороссийске. На видео нос валяется на асфальте

После инцидента пострадавший остался лежать на тротуаре, а его противник забрал у него из кармана деньги и скрылся. Свидетели происшествия вызвали на место бригаду скорой помощи.

Шокирующий инцидент произошел в Новороссийске: во время драки мужчине откусили нос

Около 3:30 утра 2 мая в Восточном районе Новороссийска на улице Васенко произошла драка. По предварительным данным, оба ее участника находились в состоянии алкогольного опьянения. Между мужчинами произошел словесный конфликт, который перерос в потасовку.

Во время драки один из ее участников повалил другого на спину и со словами «Теперь ты понял, что я за человек?», откусил оппоненту нос, передает gorod-novoross.ru. Шокирующий инцидент очевидцы записали на видео. На кадрах ролика видно, что пострадавший остался лежать на тротуаре, а его противник забрал у него из кармана деньги и скрылся. Свидетели происшествия вызвали на место бригаду «скорой помощи».

— В настоящее время потерпевший находится в медучреждении. Ему оказывается необходимая помощь. Личность второго мужчины установлена. Проводятся мероприятия по его задержанию, — пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.