Скончался автор хитов» Ласкового мая» Владимир Бойко от инсульта

Музыкальный руководитель известной группы, написавший для нее 25 песен с 1989 года, умер после продолжительной болезни.

Владимир Бойко и Андрей Разин

Композитор, автор нескольких десятков песен группы «Ласковый май» Владимир Бойко умер в результате инсульта. Об этом в своем Instagram сообщил певец, политик и продюсер Андрей Разин.

«Страшная весть — 3 мая после продолжительной болезни ушел из жизни музыкант группы «Ласковый май», с 1989 года — музыкальный руководитель, композитор нашей группы Владимир Бойко», — пишет Андрей.

Уточнив, что песни Бойко, помимо самого Разина, исполняли Наталья Грозовская и другие солисты «Ласкового мая». В общей сложности он написал 25 песен для группы.

«Вся группа скорбит и приносит самые искренние соболезнования родным и близким Володи. Царствие ему Небесное. Это большая утрата для группы «Ласковый май», — заключил некролог музыкант.