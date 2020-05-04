04.05
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Похороны

Скончался автор хитов» Ласкового мая» Владимир Бойко от инсульта

19:25 04.05.2020 Фото: Instagram Андрея Разина
0

Музыкальный руководитель известной группы, написавший для нее 25 песен с 1989 года, умер после продолжительной болезни.

Скончался автор хитов Ласкового мая Владимир Бойко от инсульта
Владимир Бойко и Андрей Разин
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
Скончался автор хитов Ласкового мая Владимир Бойко от инсульта

Скончался автор хитов» Ласкового мая» Владимир Бойко от инсультаSOS: Единой ритуальной службы 112 не существует. Мошенники орудуют в БердскеЕщё 253 новостей

Композитор, автор нескольких десятков песен группы «Ласковый май» Владимир Бойко умер в результате инсульта. Об этом в своем Instagram сообщил певец, политик и продюсер Андрей Разин.

«Страшная весть — 3 мая после продолжительной болезни ушел из жизни музыкант группы «Ласковый май», с 1989 года — музыкальный руководитель, композитор нашей группы Владимир Бойко», — пишет Андрей.

Уточнив, что песни Бойко, помимо самого Разина, исполняли Наталья Грозовская и другие солисты «Ласкового мая». В общей сложности он написал 25 песен для группы.

«Вся группа скорбит и приносит самые искренние соболезнования родным и близким Володи. Царствие ему Небесное. Это большая утрата для группы «Ласковый май», — заключил некролог музыкант.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Слушали "Ласковый май"?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Резко упал рубль к доллару и евро из-за нового падения цен на нефть
21:00 04-05-2020
Резко упал рубль к доллару и евро из-за нового падения цен на нефть
БердскКогда потеплеет в Сибири после шторма и снега в мае? И Бердске тоже
20:56 04-05-2020
Когда потеплеет в Сибири после шторма и снега в мае? И Бердске тоже
Взорвать самолет рейса "Москва-Екатеринбург" угрожает неизвестный. Экипаж подал сигнал тревоги
20:50 04-05-2020
Взорвать самолет рейса
БердскДожди с сильным ветром сохранятся в Бердске 5 мая
20:43 04-05-2020
Дожди с сильным ветром сохранятся в Бердске 5 мая
Умер 30-летний врач-травматолог от COVID-19 в Хакасии
20:33 04-05-2020
Умер 30-летний врач-травматолог от COVID-19 в Хакасии
Бердск75 дней до Победы: Шура, почему письма нету, пишите мне чаще
20:30 04-05-2020
75 дней до Победы: Шура, почему письма нету, пишите мне чаще
БердскЕсли у вас нет денег на продукты и лекарства на самоизоляции в Бердске: позвоните и вам поможет волонтер Вадим Назимов 15
20:17 04-05-2020
Если у вас нет денег на продукты и лекарства на самоизоляции в Бердске: позвоните и вам поможет волонтер Вадим Назимов
Как оплатят больничный с 1 апреля по 31 декабря 2020 года в России?
20:13 04-05-2020
Как оплатят больничный с 1 апреля по 31 декабря 2020 года в России?
Новосибирская область остается на третьем месте, здесь 24,5 случаев на 100 тысяч человек в СФО
20:11 04-05-2020
Новосибирская область остается на третьем месте, здесь 24,5 случаев на 100 тысяч человек в СФО
Поднялась на 25-е место по заболевшим COVID-19 за сутки на 4 мая Новосибирская область среди регионов России
20:05 04-05-2020
Поднялась на 25-е место по заболевшим COVID-19 за сутки на 4 мая Новосибирская область среди регионов России