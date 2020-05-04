75 дней до Победы: Шура, почему письма нету, пишите мне чаще

Фронтовик пишет родным с фронта

«Курьер. Среда. Бердск» вместе с Бердским историко-художественным музеем продолжает проект «75 дней до Победы». С 24 февраля каждый день на сайте выходят письма бердского фронтовика. Публикуемые письма — материалы мультимедийного проекта «Книга Памяти» и образовательного проекта «Бердск воевал».

Письмо с фронта. Письмо писано 10 февраля 1945 г

Добрый день или вечер, дорогая сестра Шура. Я вам посылаю свой дорогой, горячий привет и еще посылаю привет своим племянникам Боре и Мише и Гале. Я им посылаю свой горячий привет и желаю вашей жизни всего хорошего вам. Сейчас я вам прописываю про свое положение, как я живу. Я пока живу хорошо, что дальше будет не знаю. Шура, я от Игоря письмо уж четыре месяца не получаю, не знаю где он. Шура, почему письма нету, пишите мне, пишите чаще. Шура, передай привет моей семье, Нюре и Витале и Толе и Лене и маме. Пока писать нечего. Пока, до свидания. Пишите письма чаще. Писал ваш брат. Целую вас всех. Пропишите, что есть у вас нового. (подпись)