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75 дней до Победы: Шура, почему письма нету, пишите мне чаще

20:30 04.05.2020, Елена Белоусова Фото: БИХМ
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Каждый день на сайте «Курьер. Среда. Бердск» выходит письмо бердского участника Великой Отечественной войны. Федор Овчинников пишет своим родным с фронта.

75 дней до Победы: Шура, почему письма нету, пишите мне чаще
Фронтовик пишет родным с фронта
Сюжет: 75 дней до Победы
75 дней до Победы: Шура, почему письма нету, пишите мне чаще

75 дней до Победы: Шура, почему письма нету, пишите мне чаще75 дней до Победы: Я работаю почтальоном и комсоргом, сыт и одетЕщё 66 новостей

«Курьер. Среда. Бердск» вместе с Бердским историко-художественным музеем продолжает проект «75 дней до Победы». С 24 февраля каждый день на сайте выходят письма бердского фронтовика. Публикуемые письма — материалы мультимедийного проекта «Книга Памяти» и образовательного проекта «Бердск воевал».

Письмо с фронта. Письмо писано 10 февраля 1945 г
Добрый день или вечер, дорогая сестра Шура. Я вам посылаю свой дорогой, горячий привет и еще посылаю привет своим племянникам Боре и Мише и Гале. Я им посылаю свой горячий привет и желаю вашей жизни всего хорошего вам. Сейчас я вам прописываю про свое положение, как я живу. Я пока живу хорошо, что дальше будет не знаю. Шура, я от Игоря письмо уж четыре месяца не получаю, не знаю где он. Шура, почему письма нету, пишите мне, пишите чаще. Шура, передай привет моей семье, Нюре и Витале и Толе и Лене и маме. Пока писать нечего. Пока, до свидания. Пишите письма чаще. Писал ваш брат. Целую вас всех. Пропишите, что есть у вас нового. (подпись)

75 дней до Победы: Шура, почему письма нету, пишите мне чаще

Фронтовик шлет весточку с фронта

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