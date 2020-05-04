&#171;Майские тезисы&#187; по самоизоляции опубликовала администрация Бердска
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&#171;Майские тезисы&#187; по самоизоляции опубликовала администрация Бердска

7:13:375/4/2020
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О некотором смягчении карантинных ограничений сказано в пункте третьем рекомендаций специалистов мэрии на майские праздники. Процитируем его дословно для бердчан, соскучившихся не столько по спорту, сколько просто по свежему воздуху: «при необходимости выполнить ряд физических упражнений на открытом воздухе бердчанам следует выбирать открытые для посещений парки и скверы, а также время, чтобы обеспечить дистанцию с людьми более 5 метра».


А теперь по-порядку. В текущем году период майских праздников совпадает с продолжающимся режимом ряда ограничений в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, сказано в опубликованном сегодня, 4 мая, на сайте горадминистрации документе.


1. Гражданам необходимо продолжить соблюдение режима самоизоляции и воздержаться от встреч с близкими и знакомыми людьми, поездок в другой регион страны, от посещения мест массового скопления людей. Не подвергать опасности родных и знакомых из групп риска (лица в возрасте старше 65 лет, лица с хроническими соматическими заболеваниями), для общения и поздравления с праздниками целесообразно использовать современные дистанционные средства связи.


2. При выходе из дома пользоваться масками для защиты органов дыхания и перчатками, в домах продолжать проведения уборок с применением дезинфицирующих средств. В магазинах обязательно использовать маски и перчатки, соблюдать дистанцию (1,5-2 м), отдавать предпочтение доставкам продуктов на дом.


3. Если возникла необходимость выполнить ряд физических упражнений на открытом воздухе, следует выбирать открытые для посещений парки и скверы, а также время, чтобы обеспечить дистанцию с людьми более 5 метров.


4. По возможности следует воздержаться от любых поездок.


5. Если поездку отложить не удается, необходимо придерживаться следующих правил:


— не расширять круг общения, находиться с теми, с кем контактировали (находились в одной квартире на самоизоляции);


— гражданам пожилого возраста (старше 65 лет) и лицам, имеющим хронические заболевания, лучше остаться дома;


— уточнить адреса и телефоны медицинских организаций в месте планируемого пребывания, запастись масками, перчатками, дезинфектантами и кожными антисептиками;


— в пути следования отдать предпочтение личному транспорту или такси (чтобы минимизировать контакты с посторонними);


— при пользовании общественным транспортом обязательно использовать маску для защиты органов дыхания, соблюдать социальную дистанцию (1,5-2 м), после касания общедоступных поверхностей (двери, поручни) обработать руки кожным антисептика, не дотрагиваться необеззараженными руками до лица, не принимать пищу в общественном транспорте;


— по прибытию на место (дача) провести генеральную уборку помещений с дезинфектантами, избегать контактов/общения с соседями по дачному участку и компаниями на отдыхе, природе, соблюдать социальные дистанцирование (1,5-2 м);


— если не исключён контакт с другими людьми (отдых на природе, в парке, на даче), использовать маску для защиты органов дыхания обязательно;


— после поездки в общественном транспорте тщательно мыть руки с мылом;


— перед приготовлением и приемом пищи вымыть руки под проточной или бутилированной водой, обработать руки кожным антисептиком. Использовать только одноразовую посуду. Овощи и фрукты мыть проточной, бутилированной или кипячёной водой, не использовать воду из ручьёв и капотажей;


— весь период пребывания на дачном участке обеспечить проведение уборки жилых помещений с дезинфектантами, обработке столовой посуды и кухонного инвентаря. В магазины выходить только при необходимости, используя маску для защиты органов дыхания и перчатки, при возвращении в дом мыть руки и обрабатывать их кожным антисептиком.


6. При появление симптомов инфекционного заболевания (повышение температуры тела, респираторные признаки, одышка или явления расстройство кишечника) необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.


7. Помнить о том, что находясь в природных станциях, необходимо принимать меры профилактики по снижению рисков нападения клещей: не ходить по нескошенной траве, надевать закрытую одежду и обувь с высоким голенищем, использовать репелленты, регулярно проводить само- и взаимоосмотр.


Источник: svidetel24.info

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