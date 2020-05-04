Отказались работать 350 медиков из-за COVID-19 в Калининградской области

Глава регионального минздрава не осуждает их: у всех на то свои причины. Оставшиеся в больницах врачи и медсестры работают на пределе возможностей. Умершая от коронавируса 65-летняя медсестра облбольницы отказалась от самоизоляции.

В Калининградской области 350 медиков отказались работать из-за коронавируса

В Калининградской области 100 врачей и 250 среднего медицинского персонала отказались от работы из-за коронавируса в самом начале пандемии. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко на брифинге в понедельник, 4 мая.

«У нас есть довольно большое количество врачей, которые отказались от работы в этот период. Около ста врачей и 250 человек среднего медицинского персонала. Ушли те, кто захотел», — отметил глава Минздрава.

Кравченко подчеркнул, что он не вправе осуждать отказавшихся от работы медиков. «Они сказали: „Ребят, спасибо всем. Мы пойдём, пока работать не будем”. У кого-то на то есть свои причины, я не вправе осуждать. У кого-то есть дети, у кого-то неполные семьи», — считает министр.

Из-за возросшего числа заражённых коронавирусом все медики работают на пределе, передает kgd.ru. «Чтобы уменьшить потенциальный риск выбытия персонала, мы распределили медработников по группам — они работают по очереди», — пояснил Кравченко.

Он также рассказал, что умершая от коронавируса 65-летняя медсестра областной больницы отказалась от самоизоляции. Медработники могут продолжить работу и после достижения этого возраста. «Она решила, что будет работать и не бросит своих коллег. Вирусная нагрузка была очень высокой, и, к сожалению, мы не смогли её спасти», — уточнил министр.