Покусали клещи 89 жителей Бердска с начала сезона-2020

До начала мая 1178 жителей Новосибирской области обратились по поводу укусов клещами. Случаев заболевания клещевым энцефалитом в регионе пока нет.

Более тысячи жителей Новосибирской области покусали клещи

В Новосибирской области с 1 мая работает «горячая линия» по вопросам профилактики клещевого энцефалита, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

До начала мая 1178 жителей Новосибирской области обратились по поводу укусов клещами. Как рассказали в Роспотребналзоре, больше всего обращений зарегистрировано в Искитимском районе, там кровососы покусали 120 человек. В Бердске 89 укушенных, в Ордынском районе — 67, в Тогучинском — 55.

В Новосибирске лидерами по покусам является Дзержинский район — 215 человек, и Ленинский — 128.

Случаев заболевания клещевым энцефалитом в Новосибирской области нет.

Специалисты областного управления Роспотребнадзора рекомендуют снятых клещей отвозить на анализ в Центр гигиены и эпидемиологии по Новосибирской области.