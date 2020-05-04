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Покусали клещи 89 жителей Бердска с начала сезона-2020

19:44 04.05.2020 Фото: Википедии
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До начала мая 1178 жителей Новосибирской области обратились по поводу укусов клещами. Случаев заболевания клещевым энцефалитом в регионе пока нет.

Покусали клещи 89 жителей Бердска с начала сезона 2020
Более тысячи жителей Новосибирской области покусали клещи

В Новосибирской области с 1 мая работает «горячая линия» по вопросам профилактики клещевого энцефалита, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

До начала мая 1178 жителей Новосибирской области обратились по поводу укусов клещами. Как рассказали в Роспотребналзоре, больше всего обращений зарегистрировано в Искитимском районе, там кровососы покусали 120 человек. В Бердске 89 укушенных, в Ордынском районе — 67, в Тогучинском — 55.

В Новосибирске лидерами по покусам является Дзержинский район — 215 человек, и Ленинский — 128.

Случаев заболевания клещевым энцефалитом в Новосибирской области нет.

Специалисты областного управления Роспотребнадзора рекомендуют снятых клещей отвозить на анализ в Центр гигиены и эпидемиологии по Новосибирской области.

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