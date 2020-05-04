Искать нарушителей самоизоляции среди торговых предприятий будут 5 мая в Новосибирской области

Сотрудникам минтранса поручено следить за уведомлением о необходимости ношения масок в общественном транспорте.

Штрафы за прогулки в самоизоляцию платят бердчане

5 мая сотрудники минпромторга правительства Новосибирской области начнут проверять, как региональное законодательство соблюдают торговые предприятия. Кроме того, они будут информировать о необходимости соблюдения масочного режима в организациях. К работе также подключатся сотрудники минтранса — они будут следить за уведомлением о необходимости ношения масок в транспорте. Об этом «Курьер. среда. Бердск» сообщили в понедельник в региональном оперативном штабе.

Напомним, что строгий масочный режим введен в Бердске с 4 мая.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», накануне новосибирские полицейские поймали еще 4 нарушителей карантина, которые прибыли из-за рубежа, Москвы, но не сидят дома положенные 14 дней.

Сотрудники полиции продолжают контролировать, как соблюдают 14-дневный карантин жители региона, получившие соответствующие постановления Роспотребнадзора – те, кто прибыл из-за границы, из Москвы и Санкт-Петербурга или контактировал с заболевшими коронавирусом.

За два дня в общественных местах попались еще четверо нарушителей предписанного режима. Всего составлено 92 административных протокола по статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». 72 дела суд успел рассмотреть и назначить штрафов на общую сумму 1 миллион 12 тысяч рублей.

50 человек за последние два дня наказаны за грубое нарушение установленных в регионе правил поведения в период распространения коронавируса (ношения масок, соблюдение социальной дистанции, всеобщей самоизоляции и др.). Всего по ст. 20.6.1 КоАП РФ в Новосибирской области составили уже 547 административных протоколов.

Будут оштрафованы и юридические лица, нарушающие ограничительные меры. 3 мая в Кировском районе Новосибирска во время рейда выявили незаконно работающий солярий. С нарушениями работали филиал сети фирменных магазинов продажи алкогольных и безалкогольных напитков и транспортная компания в черте областного центра.

Всего за месяц в Новосибирской области составлено и направлено в суд 696 протоколов по разным статьям Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.