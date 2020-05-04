Поднялась на 25-е место по заболевшим COVID-19 за сутки на 4 мая Новосибирская область среди регионов России

В регионе за последние сутки выявлен 61 вновь заболевший коронавирусом. Накануне был 51. Новосибирская область 3 мая занимала 32-ю строчку рейтинга по числу заразившихся. Смотрите список регионов и число заболевших в них.

О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России каждый день передает Роспотребнадзор

За последние сутки в России зарегистрировано подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 10 581 в 82 регионах, сообщили 4 мая в Роспотребнадзоре.

Распределение по субъектам

1. Москва — 5795

2. Московская область — 803

3. Санкт-Петербург — 317

4. Мурманская область — 280

5. Республика Дагестан — 160

6. Нижегородская область — 157

7. Кабардино-Балкарская Республика — 105

8. Ямало-Ненецкий АО — 104

9. Брянская область — 102

10. Краснодарский край — 96

11. Республика Татарстан — 86

12. Ростовская область — 85

13. Калужская область — 81

14. Оренбургская область — 81

15. Республика Башкортостан — 80

16. Ярославская область — 79

17. Республика Северная Осетия — 79

18. Тульская область — 75

19. Саратовская область — 74

20. Курская область — 69

21. Владимирская область — 66

22. Тюменская область — 66

23. Чувашская Республика — 64

24. Рязанская область — 61

25. Новосибирская область — 61

26. Самарская область — 60

27. Ленинградская область — 59

28. Республика Мордовия — 59

29. Ставропольский край — 57

30. Тамбовская область — 53

31. Республика Ингушетия — 53

32. Свердловская область — 53

33. Приморский край — 53

34. Челябинская область — 51

35. Республика Марий Эл — 49

36. Калининградская область — 45

37. Липецкая область — 43

38. Удмуртская Республика — 43

39. Волгоградская область — 42

40. Красноярский край — 42

41. Архангельская область — 39

42. Хабаровский край — 39

43. Республика Калмыкия — 38

44. Алтайский край — 36

45. Пермский край — 35

46. Воронежская область — 34

47. Омская область — 34

48. Кировская область — 33

49. Белгородская область — 31

50. Забайкальский край — 31

51. Чеченская Республика — 30

52. Республика Хакасия — 30

53. Ивановская область — 29

54. Ульяновская область — 29

55. Республика Саха (Якутия) — 29

56. Камчатский край — 28

57. Пензенская область — 27

58. Иркутская область — 27

59. Новгородская область — 24

60. Орловская область — 19

61. Тверская область — 19

62. Ханты-Мансийский АО — 18

63. Республика Бурятия — 18

64. Астраханская область — 17

65. Костромская область — 13

66. Кемеровская область — 13

67. Смоленская область — 12

68. Карачаево-Черкесская Республика — 11

69. Томская область — 9

70. Республика Адыгея — 7

71. Республика Коми — 6

72. Амурская область — 5

73. Республика Карелия — 4

74. Вологодская область — 4

75. Республика Тыва — 4

76. Ненецкий АО — 2

77. Сахалинская область — 2

78. Еврейская АО — 2

79. г. Севастополь — 2

80. Псковская область — 1

81. Курганская область — 1

82. Республика Крым — 1

Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 145 268 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период выписано по выздоровлению 18 095 человек.

Накануне в Новосибирской области за сутки выявили 51 заболевшего, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». И регион был на 32-й строчке по заболеваемости за сутки среди российских регионов.