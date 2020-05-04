Поднялась на 25-е место по заболевшим COVID-19 за сутки на 4 мая Новосибирская область среди регионов России

За последние сутки в России зарегистрировано подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 10 581 в 82 регионах, сообщили 4 мая в Роспотребнадзоре.
Распределение по субъектам
1. Москва — 5795
2. Московская область — 803
3. Санкт-Петербург — 317
4. Мурманская область — 280
5. Республика Дагестан — 160
6. Нижегородская область — 157
7. Кабардино-Балкарская Республика — 105
8. Ямало-Ненецкий АО — 104
9. Брянская область — 102
10. Краснодарский край — 96
11. Республика Татарстан — 86
12. Ростовская область — 85
13. Калужская область — 81
14. Оренбургская область — 81
15. Республика Башкортостан — 80
16. Ярославская область — 79
17. Республика Северная Осетия — 79
18. Тульская область — 75
19. Саратовская область — 74
20. Курская область — 69
21. Владимирская область — 66
22. Тюменская область — 66
23. Чувашская Республика — 64
24. Рязанская область — 61
25. Новосибирская область — 61
26. Самарская область — 60
27. Ленинградская область — 59
28. Республика Мордовия — 59
29. Ставропольский край — 57
30. Тамбовская область — 53
31. Республика Ингушетия — 53
32. Свердловская область — 53
33. Приморский край — 53
34. Челябинская область — 51
35. Республика Марий Эл — 49
36. Калининградская область — 45
37. Липецкая область — 43
38. Удмуртская Республика — 43
39. Волгоградская область — 42
40. Красноярский край — 42
41. Архангельская область — 39
42. Хабаровский край — 39
43. Республика Калмыкия — 38
44. Алтайский край — 36
45. Пермский край — 35
46. Воронежская область — 34
47. Омская область — 34
48. Кировская область — 33
49. Белгородская область — 31
50. Забайкальский край — 31
51. Чеченская Республика — 30
52. Республика Хакасия — 30
53. Ивановская область — 29
54. Ульяновская область — 29
55. Республика Саха (Якутия) — 29
56. Камчатский край — 28
57. Пензенская область — 27
58. Иркутская область — 27
59. Новгородская область — 24
60. Орловская область — 19
61. Тверская область — 19
62. Ханты-Мансийский АО — 18
63. Республика Бурятия — 18
64. Астраханская область — 17
65. Костромская область — 13
66. Кемеровская область — 13
67. Смоленская область — 12
68. Карачаево-Черкесская Республика — 11
69. Томская область — 9
70. Республика Адыгея — 7
71. Республика Коми — 6
72. Амурская область — 5
73. Республика Карелия — 4
74. Вологодская область — 4
75. Республика Тыва — 4
76. Ненецкий АО — 2
77. Сахалинская область — 2
78. Еврейская АО — 2
79. г. Севастополь — 2
80. Псковская область — 1
81. Курганская область — 1
82. Республика Крым — 1
Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.
Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 145 268 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период выписано по выздоровлению 18 095 человек.
Накануне в Новосибирской области за сутки выявили 51 заболевшего, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». И регион был на 32-й строчке по заболеваемости за сутки среди российских регионов.