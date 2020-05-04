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Новосибирская область остается на третьем месте, здесь 24,5 случаев на 100 тысяч человек в СФО

20:11 04.05.2020
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Весьма ощутимый прирост составил 5,6 пункта. На первом месте — республика Хакасия. Здесь на 100 тысяч жителей зарегистрировано 56,2 случая коронавирусной инфекции.

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Ольга:
Новосибирская область — по-прежнему на третьем месте в рейтинге регионов СФО по количеству выявленных случаев заболевания на 100 тысяч человек Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом подготовил рейтинг регионов по числу коронавирусной инфекции на 100 тысяч человек — на 4 мая. Минувшие выходные установили своеобразный \»антирекорд\» по числу прироста заболевших COVID-19 в России. Как изменилось количество жителей, у которых диагностирована инфекция, какие области занимают лидирующие позиции — самая актуальная и официальная информация на сегодняшний день. В СФО за минувшие выходные и с начала месяца также отмечен заметный рост количества инфицированных. Новосибирская область остается на третьем месте, здесь 24,5 случаев на 100 тысяч человек. Весьма ощутимый прирост составил 5,6 пункта. На первом месте — республика Хакасия. Здесь на 100 тысяч жителей зарегистрировано 56,2 случая коронавирусной инфекции. Это почти на 9 пунктов выше, чем перед выходными, 1 мая. Следом — Красноярский край — 24,8 случаев COVID-19 на 100 тысяч жителей. Кемеровская область остается самым благополучным регионом: на 100 тысяч человек тут 6,1 случаев COVID-19.

Новосибирская область остается на третьем месте, здесь 24,5 случаев на 100 тысяч человек в СФО

Минувшие выходные установили своеобразный \»антирекорд\» по числу прироста заболевших COVID-19 в России

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