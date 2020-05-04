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Дожди с сильным ветром сохранятся в Бердске 5 мая

20:43 04.05.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Непогода понедельника продлится и во вторник. Возможно еще большее похолодание. В МЧС советуют оставаться дома и не нарушать пожарную безопасность.

Дожди с сильным ветром сохранятся в Бердске 5 мая
В Бердске снова ожидается непогода

По данным синоптиков, 5 мая в Новосибирской области также ожидаются дожди, грозы, по юго-востоку сильные дожди, по северным районам — с мокрым снегом, усиление ветра по восточным районам от 14 до 24 метров в секунду, возможно похолодание. Однако местами по юго-востоку сохранится высокая пожароопасность 4 класса горимости. Опасные метеоявления будут способствовать осложнению обстановки. Населению следует быть предельно осторожным, соблюдать меры личной безопасности как в быту, так и на улицах, в природной среде.

Специалисты Главного управления МЧС России по Новосибирской области предупреждают, что непогода может осложнить ситуацию с природными и бытовыми пожарами, обстановку на дорогах, вызвать повреждения линий связи и электропередач, срывы кровли со зданий и сооружений, падение слабо закрепленных конструкций и деревьев. В связи с интенсивными осадками на пониженных участках местности возможны локальные подтопления, особенно там, где не очищены ливневые стоки и подобные сооружения.

Руководители органов местного самоуправления, министерств и ведомств, а также объектов жизнеобеспечения и экономики проинформированы об ухудшении погодных условий. Им рекомендовано предпринять соответствующие профилактические меры и держать развитие ситуации на подведомственных территориях под контролем.

В ветреную погоду гражданам следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем. Автомобилистам рекомендуется не парковать автомобили под деревьями и плохо укрепленными конструкциями. Пешеходам необходимо обходить оборванные провода и опасаться раскачивающихся ставен, вывесок, транспарантов.

-Напоминаем, что до 11 мая на территории всего региона действует особый противопожарный режим, во время которого запрещены любые действия с открытым огнём, а также приготовление пищи при помощи него или углей. Кроме того, продолжает действовать режим самоизоляции, поэтому лучше всего оставаться дома! — сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

Обо всех происшествиях необходимо сообщать по телефонам:

112 — единый номер вызова экстренных оперативных служб;

101 — номер вызова пожарно-спасательных подразделений.

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