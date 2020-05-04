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Взорвать самолет рейса «Москва-Екатеринбург» угрожает неизвестный. Экипаж подал сигнал тревоги

20:50 04.05.2020 Фото: pixabay.com
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Но менять маршрут капитан судна не стал. Аналогичные угрозы о минировании лайнеров поступали и на рейсы, следовавшие в Санкт-Петербург. После приземления в Пулково взрывных устройств не нашли. Анонимы вымогают биткойны.

Взорвать самолет рейса Москва Екатеринбург угрожает неизвестный. Экипаж подал сигнал тревоги
Летящий из Москвы в Екатеринбург самолет подал сигнал тревоги из-за угрозы взрыва

Пассажирский самолет, летящий из Москвы в Екатеринбург, подал сигнал тревоги из-за угрозы взрыва на борту, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

«Борт, следующий рейсом Москва — Екатеринбург, подал сигнал тревоги из-за угрозы взрыва. Экипаж не стал менять маршрут, посадка запланирована в Екатеринбурге в течение часа», — рассказал собеседник агентства.

По данным источника, в аэропорт Шереметьево поступило сообщение о «минировании» пассажирского самолета, выполнявшего рейс Москва — Санкт-Петербург.

«В аэропорт Шереметьево пришло анонимное сообщение о взрывном устройстве на борту самолета рейса Москва — Санкт-Петербург. Борт только что приземлился в аэропорту Пулково, специалисты не обнаружили взрывных устройств», — рассказал собеседник агентства.

Сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов поступают почти ежедневно с 3 марта. За это время были «заминированы» более 100 рейсов. Как отмечал источник в силовых структурах, неизвестные рассылают анонимные сообщения, в которых вымогают биткойны, угрожая продолжить «минирование» самолетов, зданий судов, магазинов, аэропортов, авиакомпаний.

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