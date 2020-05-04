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Когда потеплеет в Сибири после шторма и снега в мае? И Бердске тоже

20:56 04.05.2020 Фото: Курьер.Среда.Бердск
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С 7 мая в  вновь вернется теплая погода, воздух прогреется до +21. Пока же до 6 мая — дожди и похолодание.

Когда потеплеет в Сибири после шторма и снега в мае? И Бердске тоже
Очередной циклон вызвал повышение температуры 3 мая на юго-востоке Западной Сибири и на юге Восточной Сибири

Прохождение циклонов с запада на восток по территории Сибири определяет неустойчивую погоду в регионе с резкими перепадами температуры от летнего тепла до апрельских значений, сообщает Гидрометцентр. 

Очередной циклон вызвал повышение температуры 3 мая на юго-востоке Западной Сибири и на юге Восточной Сибири. Воздух на юг Сибири распространяется из восточных сухих и жарких районов Казахстана. В Новосибирске температура повысилась до +23°, в Барнауле было +24°. Потеплело и в Красноярске, днем 3 мая было +19°. В то же время в Омске с другой — прохладной стороны атмосферного фронта температура была около климатической нормы, а в Тюмени ниже нормы почти на 4°.

В зоне атмосферных фронтов прогремели грозы в Новосибирской и Томской областях, а также в Забайкальском крае.

Атмосферный фронт вместе с циклоном продвигается дальше на восток, увлекая за собой прохладный воздух на юг Сибири.
И вот уже 5 мая в Новосибирске в тыловой части циклона всего +8…+10°. В Томской области ожидаются грозы, днем от +8 до +13°. В Кемеровской области пройдет дождь, на севере с мокрым снегом, на востоке области сильные дожди, по югу области грозы, ночью местами порывы до 23 м/с, резкое похолодание, днем +4…+9°, местами до +14°. По территории Алтайского края атмосферный фронт будет перемещаться с дождями, ночными грозами, ветер усилится до 15-20 м/с. Днем температура не выше +15°.

В Республике Алтай дождь, в горах с мокрым снегом, ночью местами сильные дожди, ветер до 25 м/с. Дневная температура +8…+13°.

В центральных, южных районах Красноярского края очень сильный — штормовой ветер при прохождении циклона и холодного атмосферного фронта, порывы 25-30 м/с. Температура резко понизится, днем всего +4..+9°, на юге края до +16°, в Красноярске +5…+7°.

Грозы прогремят при приближении циклона и в Прибайкалье. Пройдут дожди, и усилится ветер до 18-23 м/с, но температура повысится, днем до +20°. Удержится погода без осадков по другую сторону Байкала. В Забайкалье продолжится летнее потепление, в Бурятии днем +22…+27, в Забайкальском крае до +20°. Погода ветреная, порывы до 14 м/с, что усугубит пожароопасную ситуацию в регионе.

С 4 по 6 мая в Бердске похолодает и пройдут дожди. Днем ожидается +10 +14 градусов, ночью  +2 +3 градуса. Ветер усилится до 14 м/с.  С 7 мая в  вновь вернется теплая погода, воздух прогреется до +21 градуса.

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