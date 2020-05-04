Резко упал рубль к доллару и евро из-за нового падения цен на нефть

4 мая доллар стоил 75,93 рубля, евро — 83,02 рубля. Стоимость нефти марки WTI снизилась на 4,7% до $18,85 за баррель, нефть марки Brent подешевела на 1,2% до $26,13.

Рубль резко подешевел к доллару и евро после нового падения нефтяных цен

В понедельник курсы доллара и евро к российской валюте на открытии торгов выросли более чем на 1 рубль. Это происходило на фоне снижения нефтяных котировок.

4 мая курс рубля существенно снижался на открытии торгов на Мосбирже. Доллар укреплялся к российской валюте более чем на полтора рубля по сравнению с предыдущим уровнем закрытия торгов — до 75,93 рублей.

К 11:26 мск рубль несколько отыграл потери, курс доллара был на уровне 75,44. Аналогичную динамику продемонстрировал евро — рост более чем на 1,5 рубля в начале торгов, до 83,02 рублей, и затем небольшое укрепление рубля — до 82,50 к 11:26.

Снижение курса российской валюты происходит на фоне падения нефтяных котировок. Стоимость нефти марки WTI снизилась на 4,7% до $18,85 за баррель, нефть марки Brent подешевела на 1,2% до $26,13. Котировки падают из-за опасений инвесторов по поводу сокращения свободных объемов нефтехранилищ в США. Нефть неудачно начала неделю, причем прошлую неделю котировки WTI окончили в плюсе — такое случилось впервые за месяц.

На открытии торгов 4 мая падал и российский фондовый рынок — индекс Мосбиржи снижался на 1,66%, долларовый индекс РТС — на 3,33% к 11:30 мск, передает forbes.ru.