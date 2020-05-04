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График отключения горячей воды в Новосибирске на лето 2020 года. Начало с 12 мая

21:51 04.05.2020 Фото: pixabay.com
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Запланировано отключать воду на время гидравлических испытаний на 10-14 дней. но практика показывает, что ремонтные работы затягиваются из-за выявленных дефектах на трубах.

График отключения горячей воды в Новосибирске на лето 2020 года. Начало с 12 мая
Новосибирск на пол-лета останется без горячей воды

Отключения горячей воды начнутся 12 мая в Новосибирске по графику. С этой даты, как сообщили в СГК, энергетики начнут испытания теплосетей в 2020 году.

В 14 этапов до 19 июля будет производиться отключение горячей воды в Новосибирске. Первая дата – начало отключений, вторая – максимально позднее окончание. Такой график утвердила мэрия Новосибирска. В ходе профилактических работ в городе будут поэтапно отключать горячую воду: 14 этапов от двух до десяти дней каждый. Но как правило, сроки ремонта затягиваются. После каждого этапа испытаний потребуется еще около на устранение выявленных дефектов. И лишь после этого горячее водоснабжение будет восстановлено.

Первыми без горячей воды останутся жители в зонах теплоснабжения ТЭЦ-5 и Кировской районной котельной. Завершатся испытания в зонах ТЭЦ-2 и ТЭЦ-4.

Сроки начала гидравлических испытаний в каждом из конкретных районов Новосибирска:

1 — ТЭЦ-2: 23 мая – 5 июня

2 — ТЭЦ-2: ул. Инская, Серебренниковская, Коммунистическая, Октябрьский район; 1-14 июля

3 — ТЭЦ-2: головной участок городского вывода; 10-12 июля

4 — Кировская районная котельная №1: 12-25 мая

5 — ТЭЦ-3: 1-12 июня

6 — ТЭЦ-2: Ленинский вывод; 13-24 июля

7 — ТЭЦ-4: микрорайоны №5, 6; 18-27 мая

8 — ТЭЦ-4: микрорайоны Северный, Красная горка; 1-10 июня

9 — ТЭЦ-4: зона ПНС-5; 30 июня – 9 июля

10 — ТЭЦ-4: Дзержинский вывод, головной участок Северо-Восточного вывода; 13-22 июля

11 — ТЭЦ-5: зона ПНС-10, магистраль Лежена-Фрунзе; 12-23 мая;

12 — ТЭЦ-5: зона ПНС-6; 21 мая – 3 июня

13 — ТЭЦ-5: зона ПНС-11; 15-26 июня

14 — ТЭЦ-5: головной участок, Первомайский район; 1-10 июня

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Каждый год одно и то же, а трубы зимой рвутся?

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