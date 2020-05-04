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Проглотил батарейку маленький ребенок в Бердске. Малыш попал в больницу

21:36 04.05.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Врачи подтвердили, что у ребенка в желудке обнаружено инородное тело. Пострадавший находится в хирургическом отделении. Полиция проверяет семью малолетнего.

Проглотил батарейку маленький ребенок в Бердске. Малыш попал в больницу
Проглотившего батарейку ребенка привезли в приемный покой в хирургическом отделении ЦГБ Бердска

Сегодня днем в приемный покой Бердской горбольницы доставили маленького ребенка. Его привезли родители после того, как малыш проглотит батарейку.

Врачи подтвердили, что у ребенка в желудке находится инородное тело.

Малышу положили в хирургическое отделение.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», инцидентом заинтересовалась бердская полиция. Стражам порядка предстоит выяснить, каким образом батарейка оказалась в организме ребенка, нет ли здесь вины родителей. Поэтому к проверке подключили подразделение по делам несовершеннолетних.

На данный момент о том, как чувствует себя пострадавший малыш «Курьер. Среда. Бердск» неизвестно.

Подробности — в ближайшее время.

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От редакции

Сама выйдет?

Аноним, 04 мая 2020 22:15
МАгнит на веревку и в желудок
Аноним, 04 мая 2020 22:16
Однажды я была свидетелем почти такого же случая,лежа в хирургии.ребенку доставали в операционной батарейку.Батарейка батарейке рознь,может разъесть стенку желудка
Аноним, 04 мая 2020 22:27
И печень, если переварит.

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