Проглотил батарейку маленький ребенок в Бердске. Малыш попал в больницу

Сегодня днем в приемный покой Бердской горбольницы доставили маленького ребенка. Его привезли родители после того, как малыш проглотит батарейку.
Врачи подтвердили, что у ребенка в желудке находится инородное тело.
Малышу положили в хирургическое отделение.
Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», инцидентом заинтересовалась бердская полиция. Стражам порядка предстоит выяснить, каким образом батарейка оказалась в организме ребенка, нет ли здесь вины родителей. Поэтому к проверке подключили подразделение по делам несовершеннолетних.
На данный момент о том, как чувствует себя пострадавший малыш «Курьер. Среда. Бердск» неизвестно.
Подробности — в ближайшее время.