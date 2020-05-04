Проглотил батарейку маленький ребенок в Бердске. Малыш попал в больницу

Врачи подтвердили, что у ребенка в желудке обнаружено инородное тело. Пострадавший находится в хирургическом отделении. Полиция проверяет семью малолетнего.

Проглотившего батарейку ребенка привезли в приемный покой в хирургическом отделении ЦГБ Бердска

Сегодня днем в приемный покой Бердской горбольницы доставили маленького ребенка. Его привезли родители после того, как малыш проглотит батарейку.

Врачи подтвердили, что у ребенка в желудке находится инородное тело.

Малышу положили в хирургическое отделение.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», инцидентом заинтересовалась бердская полиция. Стражам порядка предстоит выяснить, каким образом батарейка оказалась в организме ребенка, нет ли здесь вины родителей. Поэтому к проверке подключили подразделение по делам несовершеннолетних.

На данный момент о том, как чувствует себя пострадавший малыш «Курьер. Среда. Бердск» неизвестно.

Подробности — в ближайшее время.