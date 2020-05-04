Вылечились от коронавируса еще 29 человек на вечер 4 мая в Новосибирской области

В регионе всего зарегистрирован 681 случай заражения COVID-19. Из них 179 пациентов выздоровели, скончались 9 человек. 1824 человека находятся под медицинским наблюдением. Для 12 437 жителей региона карантин завершен.

Еще 15 человек с коронавирусом выздоровели

Еще 29 человек с коронавирусом выздоровели в Новосибирской области, сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в региональном оперативном штабе в понедельник вечером.

По данным оперативного штаба на 21 час 4 мая в Новосибирской области зарегистрирован 681 случай заражения COVID-19. Из них 179 пациентов выздоровели, скончались 9 человек.

Коронавирусная инфекция впервые зафиксирована в Чулымском районе.

1824 человека находятся под медицинским наблюдением. Для 12 437 жителей региона карантин завершен.

За прошедшие сутки в Новосибирской области зарегистрировано 222 случая ОРВИ и гриппа, госпитализированы 44 человека.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на 4 мая в Бердске госпитализированы ещё 2 новых пациента с положительным COVID-19 по постановлению Роспотребнадзора. Отрабатываются контактные лица для обеспечения медицинского наблюдения. В Бердске 9 официально зарегистрированных случаев заболевания коронавирусной инфекции, 1 пациент выписан.

По данным оперативного штаба на 4 мая в городе Бердске под медицинским наблюдением находятся 56 жителей города, из них 11 детей. Всего медицинскими работниками проведено 680 обследований на выявление коронавируса, за сутки 0.