04.05
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Здоровье

Вылечились от коронавируса еще 29 человек на вечер 4 мая в Новосибирской области

22:03 04.05.2020 Фото: pexels.com
0

В регионе всего зарегистрирован 681 случай заражения COVID-19. Из них 179 пациентов выздоровели, скончались 9 человек. 1824 человека находятся под медицинским наблюдением. Для 12 437 жителей региона карантин завершен.

Вылечились от коронавируса еще 29 человек на вечер 4 мая в Новосибирской области
Еще 15 человек с коронавирусом выздоровели
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Вылечились от коронавируса еще 29 человек на вечер 4 мая в Новосибирской области

Новый район с заболевшими COVID-19 появился 4 мая на карте Новосибирской области. Всего 681 человек заражен коронавирусом в регионеВылечились от коронавируса еще 29 человек на вечер 4 мая в Новосибирской областиЕщё 984 новостей

Еще 29 человек с коронавирусом выздоровели в Новосибирской области, сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в региональном оперативном штабе в понедельник вечером.

По данным оперативного штаба на 21 час 4 мая в Новосибирской области зарегистрирован 681 случай заражения COVID-19. Из них 179 пациентов выздоровели, скончались 9 человек.

Коронавирусная инфекция впервые зафиксирована в Чулымском районе.

1824 человека находятся под медицинским наблюдением. Для 12 437 жителей региона карантин завершен.

За прошедшие сутки в Новосибирской области зарегистрировано 222 случая ОРВИ и гриппа, госпитализированы 44 человека.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на 4 мая в Бердске госпитализированы ещё 2 новых пациента с положительным COVID-19 по постановлению Роспотребнадзора. Отрабатываются контактные лица для обеспечения медицинского наблюдения. В Бердске 9 официально зарегистрированных случаев заболевания коронавирусной инфекции, 1 пациент выписан.

По данным оперативного штаба на 4 мая в городе Бердске под медицинским наблюдением находятся 56 жителей города, из них 11 детей. Всего медицинскими работниками проведено 680 обследований на выявление коронавируса, за сутки 0.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Сколько еще будет жертв?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Удачные дни для посадки моркови по лунному календарю в мае и июне 2020 года
22:30 04-05-2020
Удачные дни для посадки моркови по лунному календарю в мае и июне 2020 года
БердскНовый район с заболевшими COVID-19 появился 4 мая на карте Новосибирской области. Всего 681 человек заражен коронавирусом в регионе
22:24 04-05-2020
Новый район с заболевшими COVID-19 появился 4 мая на карте Новосибирской области. Всего 681 человек заражен коронавирусом в регионе
БердскВылечились от коронавируса еще 29 человек на вечер 4 мая в Новосибирской области
22:03 04-05-2020
Вылечились от коронавируса еще 29 человек на вечер 4 мая в Новосибирской области
БердскКак отдыхаем на майские праздники 2020: с 1 по 11 мая выходные дни в России 24
22:00 04-05-2020
Как отдыхаем на майские праздники 2020: с 1 по 11 мая выходные дни в России
Выявлены четыре новых зараженных COVID-19 в Искитиме и Искитимском районе. Всего 6 человек инфицированы на 4 мая 4
22:00 04-05-2020
Выявлены четыре новых зараженных COVID-19 в Искитиме и Искитимском районе. Всего 6 человек инфицированы на 4 мая
Лунный календарь посева и пересадки на 4-5 мая: Растущая луна находится на пике своего роста - это благоприятно сказывается на всех растениях
21:55 04-05-2020
Лунный календарь посева и пересадки на 4-5 мая: Растущая луна находится на пике своего роста - это благоприятно сказывается на всех растениях
График отключения горячей воды в Новосибирске на лето 2020 года. Начало с 12 мая
21:51 04-05-2020
График отключения горячей воды в Новосибирске на лето 2020 года. Начало с 12 мая
Водку и коньяк вдребезги: Устроил погром в магазине уволенный грузчик в Кузбассе 2
21:45 04-05-2020
Водку и коньяк вдребезги: Устроил погром в магазине уволенный грузчик в Кузбассе
Баллотируется в Заксобрание региона от "Единой России" экс-мэр Новосибирска Владимир Городецкий 3
21:45 04-05-2020
Баллотируется в Заксобрание региона от
БердскПроглотил батарейку маленький ребенок в Бердске. Малыш попал в больницу 3
21:36 04-05-2020
Проглотил батарейку маленький ребенок в Бердске. Малыш попал в больницу