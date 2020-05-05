Спешим поделиться с Вами хорошей новостью от магазина «Добрянка»!

Магазин "Добрянка" запустил доставку по Советскому и близлежащим районам, в том числе Кольцово и г. Бердск.
Теперь Вы можете заказать домой наваристые супы, свежие салаты, ароматные горячие блюда, нежные блинчики, сырники и пирожки, торты, которые любит весь город, бытовую химию, средства личной гигиены, корма для животных, а так же любой товар из ассортимента магазина "Добрянка".
Протестируйте новый сервис и порадуйте себя и близких, не покидая квартиры.
Протестируйте новый сервис и порадуйте себя и близких, не покидая квартиры.
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«Добрянка» доставляет заказы каждый день,
телефон для заказов: 8 (383) 209-08-33
Как это работает:
• Сотрудник магазина проходит по торговому залу, показывая и предлагая Вам товар по видеосвязи в WhatsApp, складывает выбранные товары в корзину;
• Корзину доставляют по указанному адресу.
⠀
Это похоже на обычный поход за продуктами, но позволяет Вам соблюдать режим самоизоляции.
|
«Добрянка» доставляет
заказы каждый день,
телефон для заказов:
8 (383) 209-08-33
Как это работает:
• Сотрудник магазина проходит по торговому залу, показывая и предлагая Вам товар по видеосвязи в WhatsApp, складывает выбранные товары в корзину;
• Корзину доставляют по указанному адресу.
⠀
Это похоже на обычный поход
за продуктами, но позволяет Вам
соблюдать режим самоизоляции.
На правах рекламы. ООО «Русская Национальная Кухня». ИНН 5403046367 ОГРН 1185476102008.
Фото предоставлено магазином «Добрянка».
Фото предоставлено магазином «Добрянка».
На правах рекламы.
ООО «Русская Национальная Кухня».
ИНН 5403046367 ОГРН 1185476102008.
Фото предоставлено магазином «Добрянка».
ООО «Русская Национальная Кухня».
ИНН 5403046367 ОГРН 1185476102008.
Фото предоставлено магазином «Добрянка».