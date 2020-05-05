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Как отдыхаем на майские праздники 2020: с 1 по 11 мая выходные дни в России

22:10 05.05.2020 Фото: кремлин.ру
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Такого затяжного выходного в мае в истории России еще никогда не было.

Как отдыхаем на майские праздники 2020: с 1 по 11 мая выходные дни в России
В первые 11 дней мая россиянам предстоит отдыхать все 11

Беспрецедентное количество выходных ожидает россиян в первой половине мая – к восьми праздничным и выходным дням, запланированным еще с прошлого года, добавились три дня, анонсированные 28 апреля Президентом РФ Владимиром Путиным. Изначально предполагалось, что выходные дни охватят периоды с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая, а в промежутке между ними должны были втиснуться три рабочих дня – 6, 7 и 8 мая.

Однако борьба страны с коронавирусом нарушила эти планы. 28 апреля Владимир Путин сообщил, что объявляет 6, 7 и 8 мая также выходными днями. За праздничные и выходные дни россияне должны максимально самоизолироваться. «Да, любые запреты, пусть даже оправданные, но нарушающие устоявшееся течение жизни, конечно, раздражают, даже злят. Но трудно согласиться, когда такое раздражение выливается в пренебрежение к окружающим, в самолюбование, в громкие слова об ущемлении личной свободы, конституционных прав. Для нас сейчас главное – это люди, их жизнь. Иной выбор для нашего народа неприемлем», – пояснил Владимир Путин.

Таким образом, предстоящие выходные дни в первой половине мая выглядят так.

1 мая (пятница) – Первомай.

2 и 3 мая (суббота и воскресенье) – выходные.

4 мая (понедельник) – на него переносился выходной с 4 января.

5 мая (вторник) – на него переносился выходной с 5 января.

6, 7 и 8 мая (среда, четверг и пятница) – объявленные Президентом выходные с целью борьбы с COVID-19.

9 мая (суббота) – День Победы.

10 мая (суббота) – выходной.

11 мая (понедельник) – перенесенный красный день с 9 мая.

Предположительно, во вторник, 12 мая, начнутся будние дни. Президент заявил, что с этого дня страна должна постепенно начать выходить из режима ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Также ранее стало известно, что 9 мая в России отменены торжественные мероприятия в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, в том числе шествия Бессмертного полка, парады во всех регионах и главный парад на Красной площади в Москве. Владимир Путин перенес торжества на неопределенный срок, пообещав, что они обязательно состоятся в 2020 году. Читайте подробнее – «Парад Победы перенесли с 9 мая на неопределенную дату».

Источник: vn.ru

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От редакции

Чем займетесь с 1 по 11 мая?

Аноним, 30 апреля 2020 16:28
Кто президенту тексты пишет?
ТК РФ Статья 153. Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни. "Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере"
Аноним, 30 апреля 2020 17:09
Только нашим начальникам забыли сказать про длительные выходные или они просто забили на слова "барина"
А про двойную оплату, идите расскажите руководителю "Харманса". Потом посмеемся вместе.
Аноним, 05 мая 2020 04:43
Потому что это всего лишь слова, закон говорит другое, они вам ничего не обязаны платить. Кто вам обещал оплачиваемые дни, с того и спрашивайте
Аноним, 05 мая 2020 09:28
Это не всего лишь слова, а указ. За неисполнение которого предусмотрена ответственность. Просто многие только в интернетах храбрые, а в реале за положенное даже спросить боятся.
Аноним, 05 мая 2020 12:23
ну то-то смотрю валят безработные и в адм отпуске! все так и кинулись указ президента выполнять))
Аноним, 30 апреля 2020 18:43
Какие нерабочие дни? Смешно! Призидент говорит, что в стране нерабочие дни. Вопрос в какой стране. Походу у на нет страны и приказ приказ призидента, никому не указ. Сады, школы, пенсионные фонды, мфц, все работаю. Людей не смешили бы лучше!!!
Аноним, 05 мая 2020 04:46
К сожалению, многих наших сограждан этим наказали - они сидят без зарплаты и сами понимаете с какой радостью слушают нашего дорогого президента))
Аноним, 30 апреля 2020 20:15
Вы очень не правы. Я работаю и мне необходимы выходные даже при самоизоляции. Пора думать не только о себе
Аноним, 30 апреля 2020 20:40
Почему тогда мы работаем 6,7,8?
Аноним, 30 апреля 2020 21:59
НВР:
Оставайтесь дома
Аноним, 30 апреля 2020 23:50
Мы тоже работаем 6,7,8...директор приказал
Аноним, 03 мая 2020 23:03
Это хорошо. Значит, получите деньги
Аноним, 01 мая 2020 13:01
НВР:
Как обычно....
Аноним, 02 мая 2020 00:40
У нас и неэффективного президента затяжного не было
Гость, 02 мая 2020 14:19
Забыли уже, как при "эффективном" горбачёве и при ещё более "эффективном" елцЫне за кульком крупы и пачкой махорки в очередях с талонами стояли?! За свои же деньги! Как "эффективный министр" павлов вам накопления в сберкассах списал?! Фсё скеребёте на свой хребет "нового эффективного"?! Наскребёте!
Аноним, 03 мая 2020 23:02
Кто, если не Путин! Он наше все! Самый эффективный!
Аноним, 04 мая 2020 01:18
А ты, я смотрю, забыл как эффективный Путин дважды рубль девальвировал при том, что никогда ещё в истории не было таких доходов у государства?

Ну ничего. Цена на нефть впервые за все жирные путинские годы до позднеельцинского уровня опустилась... Очередная многоходовочка сработала. Посмотрим в какую очередь ты при своём любимом Путине станешь и как быстро всё, что понаписал забудешь.
Аноним, 02 мая 2020 23:40
Начальство не знает что выходные))) График менять не собираются))) хоть в госслужбе, средства защиты не выдали, народ принимают, первые заболевшие появились в шапке правления, где Барнаул и где Москва. Главное Генералы хорошо что бы отчитывались!Под генералами везде люди сидят сват кум брат,как же все надоело.
Аноним, 03 мая 2020 22:34
Чем недовольны? Работать заставляют? Радуйтесь, значит, вы живы. 9 мая отдохните, сходите к Монументу, скажите погибшим, что вы помните про их подвиг, что вы достойны жить, что они не зря погибли, что страна наша не оккупирована, и деды наши не зря отдали свои жизни.
Нечего сказать? Вот и мне стыдно.
Аноним, 04 мая 2020 00:44
Чем займёмся? В ашан или ленту поеду. Постою в очереди. Курицу антибиотиками пропитанную куплю. Обычно весной утку добывал. Но в условиях пандемии губернатор запретил заниматься охотой. Говорят на природе можно короновирус подхватить. Поэтому лучше в ашаны там безопасней
Аноним, 04 мая 2020 02:46
Вот интересно... А чем закончится всё в Беларуси... Батька Лукашенко забил на всех. Людей лечит, но не издевается и не гнобит свой народ. А наш прогнулся под илюминатов
Аноним, 04 мая 2020 11:02
НВР:
Уедим в деревню с семьёй будем наслаждаться свежим воздухом!!!!!!!!
Аноним, 04 мая 2020 11:04
НВР:
Работаю в обычном графике
Аноним, 04 мая 2020 14:19
НВР:
Сидим дома
Ирэн, 04 мая 2020 17:56
Любовью...
Ирэн, 04 мая 2020 18:00
НВР:
Любовью...
Irusik, 04 мая 2020 22:28
Скажите пожалуйста а как 6,7,8 числа оплачиваться будут? Если эти дни праздничные значит в двойном?
Аноним, 04 мая 2020 22:38
В 10 рном
Юла, 05 мая 2020 07:38
Вкладываем. Ещё и хотели чтобы с 1 по 11 мая работали. В нашей стране закон не для кого не писан. А деды наши бы постыдились за страну которая сейчас. За что они воевали ? За олигархов и беззаконие?
Ольга, 05 мая 2020 10:31
Хватит трепать память. Наши деды воевали за страну, которой уже 30 лет нет. Стыдиться за страну, которая сейчас должны мы, а не наши предки.
Аноним, 05 мая 2020 11:02
Воевали за Родину. И сейчас она тоже есть. Хотя и не у всех.
Юла, попробуйте осилить вопрос "За что воевали русские в 1812 году?".
Наталья,, 05 мая 2020 10:12
Что-то как-то не понятн, так 6,7,8 получается работают те кто попал под указ президента, а остальные отдыхают ил эти дни для всех объявлены выходными и мы должны отдыхать. Вообще не понятно
Артур, 05 мая 2020 15:57
Кто то отдыхает, а большинство с голода умерают уже. И в кремле наливать на народ.
Аноним, 05 мая 2020 16:31
Прям бальшинство умераит? Какое?
Аноним, 05 мая 2020 17:31
ну допустим не умирают - кто-то кредиткой живет, кто-то по монеткам бегает имущество у граждан изымает, у каждого свой путь...пока

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