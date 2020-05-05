Удачные дни для пересадки и посева в мае 2020 года по лунному календарю: 6 мая луна будет в плодовитом знаке Скорпиона

Посадка растений по Лунному календарю позволяет к вложенному труду подключить энергию Космоса. Она влияя на растения поможет вырастить сильные овощные культуры, которые способны дать достойный урожай с каждого куста.

2 и 3 мая – растущая Луна в знаке Дева, который является малоплодородным

Высчитать лучшие посадочные дни в мае можно по лунному календарю. На качество растений влияет день посадки и местонахождение Луны относительно знака Зодиака. Их приживаемость и урожайность также зависят от ее фазы.

Лучшие посадочные дни в мае

Посадка растений по Лунному календарю позволяет к вложенному труду подключить энергию Космоса. Она влияя на растения поможет вырастить сильные овощные культуры, которые способны дать достойный урожай с каждого куста.

Дни для посадки:

6 мая – Луна растущая в Скорпионе. Это плодовитый знак, который дает возможность быстро взойти семенам, и сформировать растениям крепкий стебель с хорошей корневой системой. Они смогут дать большой урожай с хорошими показателями для хранения;

15, 16 и 17 мая – убывающая Луна в Рыбах. Знак плодовитый с высокими показателями. Растения образовывают хорошую корневую систему, стебель и дают вкусные плоды. Они способны дать большой урожай, но для хранения не пригодны;

20 и 21 мая – убывающая Луна в Тельце – это плодовитый знак. Способствует росту растениям, которые будут устойчивы к перепадам температуры. Нужно учитывать, что семена могут долго всходить, но дадут дружные ростки. Урожаи большие и хорошо сохраняемые;

25 и 26 мая – растущая Луна в Раке – это самый плодородный знак. Растения дают большой урожай, но есть один недостаток – слабые стебли, на которых трудно удерживать плоды. Это нужно учесть при их выращивании.

Посадочные дни со средним показателем урожайности в мае

Высаживать рассаду или сеять семена можно и в другие посадочные дни, если время и погода не терпят. Они менее продуктивные, но способны дать растениям энергии для формирования среднего урожая.

Посадочные дни:

2 и 3 мая – растущая Луна в знаке Дева, который является малоплодородным. Растения будут хорошо развиты, но плодов завязывается мало;

4 и 5 мая – растущая Луна в Весах. Это знак средней продуктивности. Урожай долго храниться, а плоды вырастают крупные с отличными вкусовыми качествами;

8, 9 и 10 мая – убывающая Луна в Стрельце. Знак малопродуктивный. Растения вырастают высокие, но завязывают мало плодов. Особенно ценятся такие плоды за отличное качество в виде семенного материала;

11 и 12 мая – убывающая Луна в Козероге. Знак средней плодовитости. Дает возможность вырастить хороший урожай с высокими показателями для хранения. Плоды будут иметь не большой размер, но с отличными семенными качествами;

23 и 24 мая –Луна в период роста в Близнецах. Знак малоплодородный. Растения могут иметь слабое развитие, а плоды без ярко выраженного цвета и вкуса. Урожай также будет небольшой;

30 и 31 мая – Луна в знаке Дева – это малоплодородный знак с низким урожаем. Плоды будут иметь слабые вкусовые качества.

Растения посаженные с учетом лучших временных отрезков смогут более эффективно оправдать затраты и вложенный в них труд для получения урожая.

Источник: rsute.ru