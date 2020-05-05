Сожгли вышку телефонной связи из-за страха 5G жители Северной Осетии

Инцидент произошел рядом с селением Ногир, из-за чего его жители остались без связи.

Некоторые считают связь GSM опасной

Вышку телефонной связи МТС сожгли рядом с селением Ногир в Северной Осетии в связи с опасением жителей возможного ввода сети пятого поколения (5G). Об этом глава республики Вячеслав Битаров сообщил в субботу на онлайн-встрече с журналистами.

«Уже идут на преступления, в частности, сожгли недавно антенну МТС рядом с селением Ногир, и село осталось без связи. Каждый день поступают звонки в мою приемную о том, чтобы наладили связь», — сказал Битаров.

По его словам, многие жители республики, в том числе участники незаконной акции протеста, с которыми он встречался, утверждают, что коронавирусной инфекции не существует, и она выдумана для дальнейшего распространения сети 5G с целью облучения и чипирования.

«Многие утверждают, что коронавируса нет, никакой опасности нет, что это организовано какими-то мировыми силами, которые заинтересованы в том, чтобы людей загнать, как мне говорили некоторые участники митинга, в резервации, поставить потом антенны 5G, облучить, чтобы они потеряли сознание, и потом будут чипировать. И немало таких людей», — отметил руководитель региона.

20 апреля у здания Дома правительства в центре Владикавказа собрались митингующие, требовавшие отмены режима самоизоляции. На митинге пострадали 13 сотрудников правоохранительных органов, возбуждено уголовное дело.

По состоянию на 2 мая в республике зафиксировано 990 случаев заболевания; 851 человек находится на амбулаторном лечении, 47 — в больницах, 86 выздоровели, шестеро умерли. На самоизоляции под медицинским наблюдением в республике остаются 1 458 человек.

Источник: ТАСС