05.05
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Сожгли вышку телефонной связи из-за страха 5G жители Северной Осетии

08:30 05.05.2020 Фото: pixabay.com
0

Инцидент произошел рядом с селением Ногир, из-за чего его жители остались без связи.

Сожгли вышку телефонной связи из за страха 5G жители Северной Осетии
Некоторые считают связь GSM опасной

Вышку телефонной связи МТС сожгли рядом с селением Ногир в Северной Осетии в связи с опасением жителей возможного ввода сети пятого поколения (5G). Об этом глава республики Вячеслав Битаров сообщил в субботу на онлайн-встрече с журналистами.
«Уже идут на преступления, в частности, сожгли недавно антенну МТС рядом с селением Ногир, и село осталось без связи. Каждый день поступают звонки в мою приемную о том, чтобы наладили связь», — сказал Битаров.

По его словам, многие жители республики, в том числе участники незаконной акции протеста, с которыми он встречался, утверждают, что коронавирусной инфекции не существует, и она выдумана для дальнейшего распространения сети 5G с целью облучения и чипирования.

«Многие утверждают, что коронавируса нет, никакой опасности нет, что это организовано какими-то мировыми силами, которые заинтересованы в том, чтобы людей загнать, как мне говорили некоторые участники митинга, в резервации, поставить потом антенны 5G, облучить, чтобы они потеряли сознание, и потом будут чипировать. И немало таких людей», — отметил руководитель региона.

20 апреля у здания Дома правительства в центре Владикавказа собрались митингующие, требовавшие отмены режима самоизоляции. На митинге пострадали 13 сотрудников правоохранительных органов, возбуждено уголовное дело.

По состоянию на 2 мая в республике зафиксировано 990 случаев заболевания; 851 человек находится на амбулаторном лечении, 47 — в больницах, 86 выздоровели, шестеро умерли. На самоизоляции под медицинским наблюдением в республике остаются 1 458 человек.

Источник: ТАСС

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

У страха глаза велики?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Дентал-сервис: Наши пациенты надежно защищены от опасных вирусов, в том числе COVID-19
09:23 05-05-2020
Дентал-сервис: Наши пациенты надежно защищены от опасных вирусов, в том числе COVID-19
Путин не указ: 32% работодателей отправили в отпуск без зарплаты из-за COVID-19 россиян
09:15 05-05-2020
Путин не указ: 32% работодателей отправили в отпуск без зарплаты из-за COVID-19 россиян
Первый раз ребенок едет в лагерь Чудолесье: Как подготовиться?
09:03 05-05-2020
Первый раз ребенок едет в лагерь Чудолесье: Как подготовиться?
Объявили в розыск мать с тремя дочерьми сбежавшими из-под карантина COVID-19 на Кубани
09:00 05-05-2020
Объявили в розыск мать с тремя дочерьми сбежавшими из-под карантина COVID-19 на Кубани
БердскСпешим поделиться с Вами хорошей новостью от магазина «Добрянка»!
09:00 05-05-2020
Спешим поделиться с Вами хорошей новостью от магазина «Добрянка»!
БердскПогода в Бердске: Дождь и +7 прогнозируют синоптики 5 мая
08:53 05-05-2020
Погода в Бердске: Дождь и +7 прогнозируют синоптики 5 мая
Какие страны первыми откроются для туристов после COVID-19, рассказал политолог Дмитрий Абзалов
08:45 05-05-2020
Какие страны первыми откроются для туристов после COVID-19, рассказал политолог Дмитрий Абзалов
Сожгли вышку телефонной связи из-за страха 5G жители Северной Осетии
08:30 05-05-2020
Сожгли вышку телефонной связи из-за страха 5G жители Северной Осетии
В чем заключается преимущество мебели "Папа Карло"?
08:23 05-05-2020
В чем заключается преимущество мебели
Удачные дни для посадки моркови по лунному календарю в мае и июне 2020 года
22:30 04-05-2020
Удачные дни для посадки моркови по лунному календарю в мае и июне 2020 года