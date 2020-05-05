Какие страны первыми откроются для туристов после COVID-19, рассказал политолог Дмитрий Абзалов

Греция, Италия, Турция – будут пытаться сделать это как можно раньше. Но въездной туризм – игра двусторонняя: если даже границы откроется а потенциальные клиенты нет, то турпоток окажется нулевым.

Горожане любят отдыхать на пляже

Ждать открытия массовых туристических направлений до середины лета не стоит – это будет происходить постепенно, в зависимости от успехов в борьбе с коронавирусом, сказал агентству «Прайм» политолог Дмитрий Абзалов.

«Разумеется, страны, больше других зависящие от летнего пляжного туризма – Греция, Италия, Турция – будут пытаться сделать это как можно раньше. Но въездной туризм – игра двусторонняя: если даже вы откроете границы, а ваши потенциальные клиенты нет, то ваш турпоток окажется нулевым. Поэтому частичные открытия возможны, но более или менее устойчивый турпоток сформируется не раньше конца лета, и он будет значительно меньше обычного», — сказал эксперт.

В целом ситуацию с въездным туризмом в Старом Свете будет определять Европа – именно там проживают основные потребители услуг туриндустрии. Она откроется не раньше, чем пандемия во всех странах войдет в спокойную фазу. Ускорить процесс может создание вакцины, способной обезопасить, в том числе, путешественников.

По мнению Абзалова, летний туристический сезон в Европе в любом случае уже потерян – основные бронирования происходят весной, а сейчас этого нет. Поэтому власти даже самых раскрученных туристических стран не будут спешить открывать границы раньше других.

«Скажем, той же Турции, несмотря на популярность пляжного туризма на побережье, не удастся заполнить отели, открывшись, например, для одной России. А функционирование всей туристической инфраструктуры с 30-процентной заполненностью экономически невыгодно», — считает он.

Что касается Азии, то пляжные направления – Таиланд, Вьетнам теперь прочно ассоциируются в массовом сознании с расположенным рядом Китаем – очагом коронавирусной инфекции. Даже если они откроются, турпоток сюда будет весьма незначительным, по крайней мере, до конца года. Сам Китай сигнализирует о победе над инфекцией и форсирует внутренние авиаперелеты, но по внешним по-прежнему сохраняет ряд ограничений. Да и отношение к китайским туристам меняется во всем мире.

Особая ситуация у США – на фоне большого числа жертв коронавируса и ощутимого ущерба, нанесенного экономике страны, прежде всего, мегаполисам, на восстановление также потребуется время. Но ситуацию будет педалировать президент Дональд Трамп – ожидается, что в преддверии ноябрьских выборов он откажется от ограничений уже в начале лета, но это коснется не всех. Миграционные потоки, напротив, будут ограничены, а полноценного открытия США для туристов следует ожидать не ранее осени.

Южная Америка – не самое популярное направление у россиян, однако поток туристов из Северной Америки и Европы туда обычно значителен. Теперь об этом придется забыть – пандемия там лишь набирает обороты, и с учетом слабо развитой медицины можно лишь догадываться, как будет развиваться ситуация. Это касается и Африки – некоторые страны в северной части континента уже объявляют о скором снятии границ, но де-факто это произойдет не раньше, чем откроется Европа. Поедут ли европейцы туда, где масштаб эпидемии невозможно оценить, а получение медицинской помощи под сомнением, остается лишь догадываться.

В любом случае, коронавирус станет серьезным испытанием для туриндустрии – она выйдет из него позже прочих отраслей и претерпит значительные изменения, считает Абзалов. «Вместо огромных отелей, работающих по системе all inclusive, начнут активно развиваться индивидуальные туры, отдыхающие будут выбирать более уединенные, семейные варианты, а поиск и оформление туров сместится в онлайн. Меньше будет туристов в возрасте, зато более востребованными окажутся бюджетные предложения для молодежи», — прогнозирует он. В этой ситуации туроператорам придется перестраиваться, и далеко не факт, что все это переживут.

Источник: 1prime.ru/business