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Объявили в розыск мать с тремя дочерьми сбежавшими из-под карантина COVID-19 на Кубани

09:00 05.05.2020 Фото: pexels.com
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Так решил суд. Семья вернулась из Красноярска и должна была отправиться в обсерватор на 14 дней еще 28 апреля. Однако подписать постановление они отказались, отправившись из аэропорта в неизвестном направлении. Отца нашли.

Объявили в розыск мать с тремя дочерьми сбежавшими из под карантина COVID 19 на Кубани
28 апреля усилиями сотрудников Роспотребнадзора и правоохранительных органов было установлено, что семья находится в селе Супсех Анапского района

Суд принял решение о принудительной госпитализации в обсерватор семьи, прибывшей на Кубань из Красноярска и проигнорировавшей требование Роспотребнадзора о 14-дневной изоляции.

– 25 апреля в аэропорту Краснодара супружеской паре с тремя несовершеннолетними дочерьми в рамках принятых мер по борьбе с коронавирусом было вручено постановление главного санитарного врача региона. Согласно документу, семья должна была сразу же отправиться в обсерватор краевого центра под постоянное медицинское наблюдение на 14 дней. Однако подписать постановление граждане отказались, отправившись из аэропорта в неизвестном направлении. В связи с этим в отношении них были возбуждены административные дела по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ, – сообщили в оперштабе Краснодарского края

28 апреля усилиями сотрудников Роспотребнадзора и правоохранительных органов было установлено, что семья находится в селе Супсех Анапского района. При этом граждане самоизоляцию не соблюдают, передвигаются с детьми по территории муниципального образования, что подтверждается съемкой уличных видеокамер.

Управление Роспотребнадзора подало иск в Ленинский районный суд Краснодара о принудительной госпитализации семьи в связи с тем, что она создает угрозу распространения COVID-19. Суд с учетом действующего законодательства иск удовлетворил.

Отец уже пребывает в обсерваторе, а мать с детьми находится в розыске для последующего помещения в обсерватор.

Источник: kubantv.ru

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