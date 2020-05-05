Не воняет табаком в палатах коронавирусных стационаров. COVID-19 не заражает курильщиков?

Курение в настоящее время может быть фактом защиты от COVID — пришли к парадоксальному выводу ученые. Известно, что курильщики реже страдают болезнью Паркинсона. Но курение вредит вашему здоровью.

Российские врачи заметили странность с коронавирусом и курением

О новом коронавирусе появляется все больше удивительной информации. Казалось бы – курение всегда было ведущим фактором риска любых заболеваний лёгких, а также сердца и сосудов. Но, вслед за европейскими, российские врачи тоже заметили, что коронавирус меньше затрагивает курильщиков. На эту тему в мире уже вышло несколько научных публикаций. Однако пока учёные не знают, что именно в никотине так не нравится коронавирусу, и почему он предпочитает обходить его стороной, передает МК.

Российские врачи, работающие с ковид-пациентами, с изумлением обсуждают эту ситуацию в социальных сетях. Как рассказывает сосудистый хирург Арман Азарян, вместе с коллегой Артуром Юсуповым они практически одновременно заметили странную вещь: «Наши пациенты с COVID-19 и пневмонией ведут себя как-то странно, лежат мирно в палатах, на лифтах никуда не ездят, укромных мест не ищут и главное в палатах не воняет табачным дымом».

Такое поведение пациентов очень странно для сердечно-сосудистого хирурга, особенно для сосудистого. Курящий пациент всеми правдами и неправдами, если только он не при смерти, несмотря ни на какие запреты, находит способ покурить.

И первое, что он делает и просит после операции и перевода из реанимационного отделения в палату — это покурить. Мы подумали сначала, что несчастные многострадальные наши пациенты, и так страдающие от одышки, временно забыли про свое пагубное пристрастие. Однако, исходя из предыдущего опыта, это было очень странно.

В общем, мы прошерстили истории болезней, но не везде была информация о табакокурении. Прошлись по палатам на двух этажах из шести, и выяснили, что из 130 пациентов лишь 11 курят или были курильщиками. 8,4%. Неужели в московском регионе число курящих приблизилось к показателю менее 10%?

Даже с учетом того, что у нас, может быть, обманчивое впечатление, что большинство курят, так как наши пациенты с атеросклерозом в большей своей части курильщики, все-таки неистовая борьба с курением в отечестве за последние годы не могла привести к уменьшению курильщиков до 8%. По данным Росстата, в России 22,5% людей курят ежедневно. Московский регион на втором месте. На мой вкус, показатель весьма оптимистичный, но других данных у нас нет.

Получается, что среди наших пациентов с пневмониями, по логике должно было быть больше курильщиков, чем в популяции — то есть больше 22%. Потому как табакокурение ухудшает течение всяких ОРЗ и ОРВИ. И тут с COVID-19 такой странный результат».

«Из моих наблюдений: из находящихся в отделении мужчин, а это 56%, ни один не курит в настоящее время!», — рассказывает один доктор Научного центра сосудистой хирургии им. Бакулева.

«Да, что-то есть такое, у нас в отделении два врача не заболели, оба единственные курят!» — подтверждает сосудистый хирург госпиталя ветеранов войн Илья Кустов.

Доктор Ашот Арушанян выдвигает свою версию по поводу Китая: «Ухань, как и все провинции в Китае, ну и как, собственно, весь Китай очень и очень курящий. Не исключено, что именно этим и объясняется такой быстрый сход эпидемии в Китае. В основном вирус затрагивал некурящих, которых там очень мало. А, придя в Европу, где здоровый образ жизни теперь везде и очень мало курящих, вирус затронул намного больше людей. Тем и объясняется, наверное, такой разброс в поле и возрасте теперь у нас в России. Старое поколение курильщиков и молодое — вейперов. А ведь в Китае я не видел старых людей курящих, в основном молодые».

Собственно, о том, что курение делает более тяжелым протекание COVID-19, в феврале написали китайцы. Но больше никто эти сведения не подтвердил. Совсем наоборот.

Например, исследователи французского Института Луи Пастера выяснили, что в группе из 350 тяжёлых пациентов курящими оказались только 4,4%. Французы начали копать дальше. «Курение в настоящее время может быть фактом защиты от COVID», — пришли к парадоксальному выводу учёные. Нет, конечно, они не рекомендуют курить, но они начали лепить никотиновые пластыри на людей из группы риска — врачей, сестер и т.д., а также создали контрольную группу с плацебо. Результаты этого исследования ещё не обнародованы.

Журнал The Telegraf даже опубликовал статью с заголовком о том, что курильщикам везёт в четыре раза больше, чем некурящим, то есть, что они болеют в четыре раза реже.

Ещё одно исследование было опубликовано в серьёзном научном медицинском журнале JAMA – по его данным, некурящих среди тяжёлых ковидных 84%. Кроме того, были и данные о том, что менее подвержены тяжёлому течению коронавирусной инфекции не только курящие, но и люди, страдающие хронической обструктивной болезнью лёгких (среди которых, кстати, процентов 90 – курильщики). Одна из версий — сниженное количество АСЕ2 рецепторов у курильщиков, к которым чувствителен COVID.

«Мы, как сердечно-сосудистые хирурги, категорически против табакокурения и абсолютно убеждены в том, что курение является мощнейшим фактором развития и прогрессирования атеросклероза и его последствий — инфаркта миокарда, инсульта, внезапной сердечной смерти, критической ишемии нижних конечностей и др. А атеросклероз до сих пор является убийцей №1 в мире, причем в отличие от уханьской болезни, она никуда не исчезнет и вакцин от нее не придумают», — подчеркивает доктор Азарян.

Французские учёные, тем временем, напоминают, что никотин наносит огромный вред здоровью. До сих пор его «польза» была известна только в отношении профилактики болезни Паркинсона (курильщики болеют ей гораздо реже).