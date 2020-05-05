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Давай мяса: 6 лжефактов, убеждающих вас стать вегетарианцем

12:24 05.05.2020 Фото: Piqsels
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Важно с уважением относится к моральным, этическим и другим принципам человека или группы людей. Но против науки не попрёшь. Ложь всегда остается ложью.

Давай мяса: 6 лжефактов, убеждающих вас стать вегетарианцем
Наш пищеварительный тракт не способен переваривать грубую растительную пищу

Ложь №1. Желудочно-кишечный тракт человека не приспособлен для животной пищи.

Это было бы правдой, если бы у человека было другое строение зубов, желудок бы имел несколько камер и кишечник бы оказался на несколько метров длиннее. По факту, наши зубы предназначены и для животной и для растительной диеты, а пищеварительный тракт не способен переваривать грубую растительную пищу. Отсюда вывод, человеческая пищеварительная система предназначена для смешанного питания.

Ложь №2. Животная пища в желудке подвергается гниению.

Это очень далеко от истины. Именно желудок идеально предназначен для быстрого и качественного переваривания мяса. Соляная кислота превращает его в мельчайший субстрат, а ферменты растаскивают его на аминокислоты. Если у человека что-то гниёт в желудке, надо обращаться к врачу, а не менять диету.

Ложь №3. Вегетарианцы живут дольше.

Хорошо, что они в это верят, но статистика вещь упрямая. Активные едоки рыбы и морепродуктов японцы на первом месте по продолжительности жизни. Дальше идут скандинавы, тоже рыба, и мясоеды французы и итальянцы. Пожалуй, дело здесь ни столько в диете, сколько в общем уровне жизни.

Ложь №4. Вегетарианская диета весьма экономична.

Да, если вы исключите из неё свежие овощи и фрукты круглый год, орехи и прочие полезные лакомства. Но вам обязательно будет чего-то не хватать – это факт!

Ложь №5. От вегетарианской диеты хорошо худеют.

Это правда, если вы умеете себя ограничивать и имеете тот самый неэкономичный набор из фруктов и овощей. В противном случае, вес будет постоянно расти.

Ложь №6. Растительные белки аналогичны животным.

Чтобы не огорчать вегетарианцев, скажем да. Почти… В бобовых. Но есть одно но. Они хуже усваиваются, а соевые продукты могут плохо влиять на наш гормональный фон.

На этом остановимся. Хотя, существует ещё немало утверждений вегетарианцев, вызывающих изумление. Если вы отказываетесь есть мясо потому, что вам жалко животных, это ваше право и ваш выбор.

Источник: 7mednews

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