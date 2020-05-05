Главная ошибка при дезинфекции дома в период COVID-19

Многие из нас на фоне пандемии коронавируса стали уделять повышенное внимание вопросам чистоты и дезинфекции дома, однако не все это делают правильно.

Мы ошибочно считаем, что «влажная уборка» и «дезинфекция» — это одно и то же

О главной ошибке, которую люди допускают, пытаясь уничтожить в своём доме инфекцию, рассказал специалист по биологической дезинфекции из Австралии Кори Чалмер. По его словам, мы ошибочно считаем, что «влажная уборка» и «дезинфекция» — это одно и то же, но всё не так просто.

Итак, чтобы обеззаразить квартиру, нужно вначале пройтись по всем поверхностям тряпкой, смоченной мыльной водой, и только потом наносить дезинфицирующее средство. Именно в таком порядке, подчёркивает эксперт.

Мы забываем, что скопление бактерий образует так называемую биоплёнку, препятствующую проникновению дезинфицирующих средств, напоминает Чалмер.

— Сначала необходимо удалить слой микробов, с чем хорошо справится обычное мыло, а затем химическое вещество сможет эффективно уничтожить любые оставшиеся вирусы или бактерии, — отмечает он.

При этом после каждого применения тряпку нужно тщательно прополоскать. После нанесения дезинфицирующего средства следует подождать несколько минут, чтобы оно подействовало.

Как отмечают российские медики, в качестве дешёвого дезинфицирующего средства для обработки поверхностей можно использовать солевой раствор, а в сочетании с содой он превращается в «убийственную смесь» для микробов, бактерий, грибков и плесени.

Источник: 7mednews