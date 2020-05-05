Первый раз ребенок едет в лагерь Чудолесье: Как подготовиться?

Поездка в лагерь подразумевает желание туда ехать. Поэтому в первую очередь сына или дочку нужно спросить, хочет ли он (она) ехать в лагерь.

Когда дети уезжают в лагерь, и у них начинается опыт самостоятельной жизни, родители часто начинают тревожиться

Первая поездка в детский лагерь – это важный шаг для детей и родителей, когда первые смогут самостоятельно подобрать майку к шортам, а вторые убедиться, что это возможно. О том, что такое для ребенка первый отдых без родителей, рассказала детский психолог Виктория Суслова.

– Что значит для ребенка первый раз в лагере?

Виктория Суслова: – На мой взгляд, для ребенка это первый опыт проведения времени без надзора родителей. Когда он самостоятельно несет ответственность за свой досуг, даже несмотря на то, что в лагере есть вожатые и воспитатели, организующие отдых детей и следящие за дисциплиной. Ведь они не родители, которых дети знают всю жизнь и в помощи которых уверены. Плюс ребенку самому нужно, выстраивать отношения со сверстниками.

– Что для самих родителей значит, что их ребенок первый раз в лагере?

– Для родителей – это возможность проверить свою уверенность в ребенке. Когда дети уезжают в лагерь, и у них начинается опыт самостоятельной жизни, родители часто начинают тревожиться: «А как же он там? Поест ли? Вдруг ноги промочит! Вдруг поранится!». Понятно, что каждый родитель переживает за своего ребенка, но если уж ваша тревога зашкаливает, и вы ночами спать спокойно не можете, то это повод обратить внимание на себя. Откуда берется эта тревога, зачем она вам? Нужно уметь отпускать ребенка от себя, ведь придет время – и ребенок захочет начать жить самостоятельно. И летний лагерь – это как раз первый опыт по «отрыванию ребенка от материнской юбки».

– Как малыш может отреагировать на то, что остался один и далеко от дома?

– Отреагировать ребенок может по-разному. Это будет зависеть от его личностных особенностей, от уровня развития его самостоятельности и, конечно, умения общаться. Здесь могут быть и слезы с просьбами забрать домой. И полный уход ребенка в самостоятельную жизнь, когда он настолько увлекается отдыхом и развлечениями, что забывает позвонить родителям.

– Почему ребенку может понравиться первый раз в лагере, а может – нет?

– Опять же все зависит от его привычного образа жизни, от характера, личностных особенностей. Большое влияние здесь будут оказывать несколько факторов:

Как организован досуг детей – режим дня, какие мероприятия и конкурсы проходят в течение смены; Насколько ребенку это интересно, и принимает ли он участие в деятельности отряда; Есть ли у него друзья, и нашел ли общий язык с вожатыми; Как и чем кормят в лагере; Условия проживания. Здесь имеется в виду то, что относится к благоустройству лагеря. Об этом нужно заранее узнать и подумать, подходят ли такие условия вашему ребенку.

– Как правильно подготовить ребенка к лагерю? Может, отправить сначала просто к родственникам или познакомить с вожатым?

– Зачем ребенка готовить к лагерю? Это же не школа и не детский сад, куда он должен ходить обязательно. Поездка в лагерь подразумевает желание туда ехать. Поэтому в первую очередь сына или дочку нужно спросить, хочет ли он (она) ехать в лагерь. Сейчас много информации про летние лагеря в Интернете. Можно с ребенком выбрать тот лагерь, куда он захочет поехать отдыхать. Посмотрите вместе фотографии лагеря, обсудите тему и продолжительность смены, объясните ему правила и условия отдыха в лагере. Не забудьте уточнить, где находится лагерь, от этого зависит, как часто вы сможете приезжать в гости к ребенку.

– С какого возраста и на какой срок лучше первый раз отправлять ребенка в лагерь?

– Насколько мне известно, в лагерь начинают продавать путевки для детей с 7 лет. Так что, если ваш ребенок проявил желание туда поехать, можете смело отправлять его отдыхать. Если же ребенок и в 12 лет не хочет ехать в лагерь, то лучше не стоит его насильственно направлять на отдых.

По срокам все опять же индивидуально. Спросите ребенка, на сколько он хочет поехать, есть смена 10, 18, 21 день. Если есть сомнения, лучше взять путевку на 10 дней. На пробу, так сказать.

– Если ребенку сразу не понравилось, стоит ли его тут же забирать, или, может, оставить на ночь, и завтра все будет хорошо (как говорят, первая ночь – самая трудная)?

– Сначала выясните, почему не понравилось, в чем причина. Помогите ребенку по возможности исправить то, что ему не понравилось (может ему матрас не понравился, или большое количество детей смутило). Лучше всего, когда родители помогают ребенку познакомиться с воспитателями и вожатыми, помогают выбрать кровать и разложить вещи. Это дает возможность ему быстрее адаптироваться.

Резко не понравиться, да еще так, чтобы сразу домой захотелось, может, на мой взгляд, только в случае, если ребенок не хотел ехать в лагерь.

– В какие лагеря лучше отправлять маленьких детей? Может, со спортивным или творческим уклоном, чтобы они были больше заняты и меньше скучали?

– Лучше в тот, где ребенку будет интересно! Сейчас множество различных летних лагерей с прекрасной возможностью выбора смены по интересам. Есть даже городские летние лагеря, когда ребенок весь день находится в детском коллективе, а вечером родители его забирают домой. Можно подобрать то, что будет интересно именно вашему ребенку, – это и опыты, и творческая смена, и изучение разных стран, и смены по выбору профессии, и знакомство с морскими обитателями. Выбор остается за ребенком и родителями.

– И самый главный вопрос: как понять, что ваш ребенок готов к лагерю?

– Он говорит: «Я хочу отдохнуть в летнем лагере». Важно понимать, что пребывание ребенка в лагере является отдыхом для него. А отдых – это то, что мы выбираем добровольно. Но уж если родителям очень хочется отправить ребенка в летний лагерь, то нужно постараться предложить ребенку то место, куда он поедет с желанием.

Источник: Раздел Детского оздоровительного лагеря «ЧУДОЛЕСЬЕ» на сайте Весь Бердск