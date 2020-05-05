Контрацепция тогда и сейчас: Яйцо самурая, уксусный тампон и мужская спираль

Все существующие ныне методы контрацепции, были известны еще в Древнем мире. Попробуем проследить за развитием каждого из них с незапамятных времен до наших дней.

Сегодня из сотни женщин предохраняются 64

С глубокой древности люди пытались контролировать деторождение. Женщины старались избавить себя от некоторых хлопот или предотвратить появление на свет ребенка не от «того» мужчины. Мужчинам не всегда хотелось, чтобы дети появлялись каждый раз, после того как он «ненароком» обронил свое семя. Правителям зачастую было совсем некстати появление внепланового вполне законного наследника или бастарда. Да и экономически выкормить и вырастить многочисленное потомство было непросто. Испокон ломали головы и тернистым эмпирическим путем шли к тому, чтоб предотвратить зачатие.

Сегодня из сотни женщин предохраняются 64. Статистика ВОЗ утверждает, что именно благодаря современной контрацепции, удалось снизить материнскую смертность вдвое, а младенческую – втрое.

Естественная контрацепция

Под ней подразумеваются методы, которые не требуют применения спецсредств. Успех гарантируют только знания и некоторые навыки.

Прерванный половой акт

Этот метод сегодня, согласно статистике, используют около 7% представителей сильного пола.

Латинская фраза coitus interruptus – «прерванное половое сношение» дала название, наверное, самому старинному способу предотвращения зачатия, который всегда есть в распоряжении мужчины. Им пользовались еще древние африканцы.

Третья книга Бытия повествовала о популярности этого метода в Древней Палестине.

Подробно о нем поведано в Библейской истории про Онана, которого собственный отец принуждал к соитию с женой родного брата. Тогда несчастный и был замечен в грехе – он извергал свое семя на землю. Как это часто бывает, история передаваясь из уст в уста, обросла другими подробностями, и в результате бедный Онан стал упоминаться в совершенно иных обстоятельствах.

Способ йогов

Любопытную физиологическую контрацепцию разработали в Индии.Мужчины владели специальной техникой йоги «вайроли-мудра», которая позволяла блокировать канал сперматозоидов.

Женщине с помощью специального массажа живота матку перемещали вперед или назад.Позже европеек, попавших в Голландскую часть колонии, также обучили этому способу предохранения.

Продление лактации

Беднейшие африканские племена и сегодня практикуют этот варварский способ контрацепции. Кормящая мать, продляя лактацию на несколько лет, просто истощает свой организм, и зачатие оказывается невозможным из-за дистрофии матки и бесплодия.

Метод Огино

Простой биологический метод разработал японский доктор, в честь которого он и был назван. Этот внимательный и опытный гинеколог предложил 8 дней в месяц воздерживаться от половых сношений. Календарным методом пользуется всего 2% женщин в мире, возможно потому, что за год набегает целых 96 дней без секса.

Некоторые, чтоб сократить временные рамки запрета, используют метод ежедневного измерения базальной температуры, который дает более точное представление о наступлении овуляции, а значит и «опасных» дней.

Яйцо самурая

Древний Японский метод мужской контрацепции требовал лишь стремления и самодисциплины: следовало на протяжении пары месяцев терпеливо держать всего несколько минут «мужское достоинство» в сосуде с водой температурой не ниже 40 градусов. Это защищало от неожиданностей после общения с противоположным полом, по крайней мере, на несколько месяцев.

Кстати, тот же «парниковый эффект» ненароком имеют современные мужчины, грея то, что относится к их первичным половым признакам, в пробках, просиживая за рулем по несколько часов в день.

Барьерная контрацепция

Стремясь взять в свои руки контроль за деторождением, передовая мысль человечества пошла еще одной тропой, изобретая специальные средства, которые вставали преградой между мужчиной и женщиной.

Пояс верности

Наверное самым непреодолимым барьером были «пояса верности», которые придумали задолго до Средневековья. Еще в античные времена такая «галантерея» была довольно популярна среди сильных мира сего, хотя часто такие средства защиты ассоциируют с Арабским Миром. Широкое распространение они получили в Средние века, когда их называли «бергамским замком» или «венецианской решеткой». Искусные мастера старались придумать «замочек» с особым секретом. Некоторые были снабжены небольшой гильотиной, которая отрубала все, чем пытались открыть пояс, заодно собирая «улики», способные рассказать о попытках женской неверности.

Мужские барьерные контрацептивы

В эпоху Лукреция и Овидия был широко распространен «праотец» современного мужского презерватива – мешочек из пропитанной маслами ткани или папируса, рыбьих пузырей, слепой кишки овец. В Древнем Китае шили шелковые презервативы, а в Древней Японии «киотаи» мастерили из рогов или тонкой кожи.

Новую эру презерватива открыли вместе с Америкой, завезя в Европу сифилис и острую потребность каким-то образом предохраняться от венерических болезней. А в 17 веке личный лекарь Чарльза II англичанин Кондом по второму кругу, вслед за древними людьми, догадался, что льняные мешочки служат не только для профилактики половых инфекций, в частности завезенного из-за океана сифилиса, но и от нежелательной беременности.

На рубеже 18-19 веков появился первый презерватив из резины, он напоминал «шапочку», которая нахлобучивалась на верхнюю часть мужского «достоинства», и немедленно подверглась анафеме моралистов. Однако естественные потребности в контрацептивах перевесили ханжество, и продажи резиновых презервативов били рекорды.

Конкуренты не дремали, а потому через всего каких-то десять лет появился бесшовный кондом, а спустя пару десятилетий – латексный.

Фольклор в СССР окрестил презервативы «резиновым изделием №2», отдав первенство – противогазам. Всем известно, что в Союзе секса не было, поэтому советские аптеки часто украшали целомудренные объявления «изделий №2 нет!» В начале 70-х большой удачей было купить колготки, туалетную бумагу и бумажный пакетик кондомов, которые предусмотрительно упаковывали по двое.

А к «Олимпиаде-80» «легонькая» промышленность приготовила «строителям социализма» сюрприз – своеобразный знак качества. Теперь упаковку с кондомом украшала гордая надпись: «Проверено электроникой».

Каждый год в мире производят около 2,5 млрд кондомов, хотя пользуются ими всего 4% мужчин.

Существует 3 размера:

обычный – 16 в длину и 3,5 см в диаметре;

«кинг-сайз» — для экземпляров до 20 см;

«птит-тай» — 15 см в длину, популярные в Юго-Восточной Азии.

Женские барьерные контрацептивы

Доподлинно не известно, где впервые стали использовать «проматерь» женских диафрагмальных колец – половинку лимона, которую вводили во влагалище, — в Древней Африке или Китае.

Ориентировочно в 15 веке до н.э., по свидетельству мифологии, царь Крита Минос славился тем, что в его сперме кишмя кишели скорпионы и змеи. Тогда одна из его хитроумных жен придумала, как защитить себя от напасти при помощи козьего мочевого пузыря.

Ко времени похождений Казановы в Европе «продвинутые пользователи» уже были «упакованы» этим гаджетом.

В 1908 году изобрели шейные колпачки, защищавшие женскую матку от интервенции сперматозоидов.

Современные колпачки имеют диаметр от 5,5 см, плотно прилегают к шейке матки, почти не оставляя сперматозоидам шанса проникнуть внутрь.

Спермициды

Этот вид контрацепции никогда не давал стопроцентной гарантии, по статистике чаще всего женщины имеют нежелательную беременность, пользуясь именно им. Из 100 женщин, применяющих спермициды, беременеет около 20 за год. Тем не менее метод имеет богатую историю и был весьма популярен во все времена.

Охочие до любовных утех, древние арабские племена широко использовали для предотвращения зачатия тампоны, пропитанные специальными бальзамами.

В Древней Индии дамы практиковали смеси из помета священных слонов, меда и хлопка.

В Древнем Египте больше почитали крокодилов, поэтому главным ингридиентом были их экскременты. Рецепт дошел до нас благодаря папирусу Петри, датированному 1850 годом до н.э.

Египтянки первыми начали пропитывать вагинальные тампоны уксусом, который тормозил ретивых сперматозоидов.

Авиценна описывал рецепт спермицида с мякотью граната и наркотическими веществами.

Отвар лимона и красного дерева использовали для контрацепции индейцы задолго до прихода европейцев.

В Австралии для этого пользовались смесью экстрактов фукуса и пруда.

На Суматре женщины целиком полагались в этом смысле на опийную настойку.

Самый страшный способ был распространен в Китае, там во влагалище вводили ртуть, чтоб предотвратить зачатие.

Изданная в 1933 году книга Ноке содержала 180 веществ, которые участвовали в рецептах спермицидных препаратов, среди них: можжевельник, аспарагус, корень имбиря, омела, лопух, пастушья сумка и многие другие.

Современные спермициды имеют немного общего с древними, но также вводятся во влагалище до начала полового акта и разрушающе действуют на сперматозоиды. Они выпускаются в виде таблеток, свечей, пенных аэрозолей и кремов.

Внутриматочная контрацепция

Сегодня ее выбирают 17% женщин.

Первые попытки применить ее ведут в стародавние времена. Погонщики верблюдов, собираясь пересечь пустыню, чтоб обезопасить самок от беременности, обременительной в пути, закладывали в полость матки животных камешки.

Еще 3 тысячелетия тому назад в Японии гейши и вполне себе добропорядочные барышни помещали в матку серебряные шарики, дабы защититься от зачатия.

В начале 20 века для контрацепции в матку стали вводить петли из кетгута, а затем струны из золота, серебра и меди.

Изобретение пластика, спирали Маргулиса и петли Липпса совершили революцию в контрацепции.

В 1952 году, параллельно друг другу, сразу двое ученых, Оппенхаймер в Израиле и Ишихама в Японии, провели успешные клинические исследования маточных колец из пластика.

На 60-е годы прошлого века пришелся настоящий бум ВМС.

Мужская спираль

Совсем недавно изобрели, не нашедший обширной аудитории, способ мужской контрацепции, обладающий высокой эффективностью и безвредный для здоровья. Мужская спираль представляет собой сложную конструкцию, оснащенную гелем, который обладает спермицидным действием. Конструкцию вводят в семенной канал, а затем в мошонку, где она раскрывается как зонт.

Гормональные контрацептивы

Трудно представить, ведь половые гормоны были открыты наукой сравнительно недавно, в 1929 году, но еще Диоскоридес в I веке нашей эры засвидетельствовал, что мандрагора или диоскорея, как он называл растение, использовалась для приготовления отвара, который гарантировал защиту от зачатия.

Американские индейцы не без основания полагали, что усердное поедание петрушки спасает от беременности. Иудейки с той же целью жевали живицу. В Древней Индии принимали отвар семян моркови, рецепт которого описал Гиппократ.

В Китае изобрели и массово применяли контрацептив на основе хлопкового масла, пока не выяснилось, что более чем у трети мужчин он вызывает бесплодие.

Современная фармакология использует для синтеза полового гормона, прогестогена, который затем идет на производство гормональных контрацептивов, экстракт корня мексиканской солодки, давно служивший верой и правдой альтернативной медицине.

В середине прошлого века Жорж Пинкус заявил об эффективности прогестерона против нежелательного зачатия, а в 1960 г. ВОЗ уже разрешила применение первых противозачаточных пилюль, которыми сегодня пользуются 60 % женщин.

С тех пор гормональные контрацептивы прошли значительный эволюционный рост, вместе со снижением концентрации стероидов, уменьшались нежелатеьные побочные симптомы и появлялись новые ценные свойства, например, благотворное влияние на кожу, волосы и т.п.

Современные комплексные оральные контрацептивы (КОК) дают стопроцентную защиту от нежелательной беременности при единственном условии – постоянном приеме.

Для дам с «девичьей памятью» придумали другие гормональные контрацептивы, которые приводят к временной стерильности, благодаря присутствию гормонов:

-инъекции;

-пластырь;

-подкожные импланты;

-кольцо.

Посткоитальная контрацепция

Этот метод заключается в том, что некоторые вещества препятствуют наступлению беременности, даже если произошло оплодотворение яйцеклетки сперматозоидом. Сегодня этот способ считается экстренным и применяется сравнительно редко. Обычно такая «первая помощь» рекомендуется, если женщина была изнасилована, по какой-то причине не могла воспользоваться другим методом, в процессе близости была нарушена целостность презерватива и т.п.

Среди препаратов, которые используются посткоитальной контрацепцией:

мифепристон,

дифустон,

постинор,

эскапел.

Хирургические методы контрацепции

Они – самые кардинальные, а заключаются в стерилизации особей обоего пола. Дают стопроцентную защиту от зачатия, так как приводят к искусственному бесплодию.

Женская стерилизация проводится с перевязкой или рассечением маточных труб, либо совмещением двух методик.

Мужская стерилизация или вазэктомия занимает всего четверть часа. Во время операции перерезают семенные протоки либо перевязывают.

Учитывая то, что мужчина может захотеть «взять обратно» свое добровольное решение о бесплодии, была разработана методика закупорки семянных проток резиновыми клапанами, которые всегда можно убрать, посредством несложной манипуляции.

Более того, практикуется обратная вазэктомия, которая позволяет вернуть возможность к зачатию в 90%.

Тема контрацепции из покон веков является одной из важнейших для человечества. В наши дни, в масштабном росте популярности абортов и распространения ВИЧ, СПИДа и других опасных заболеваний, – особенно.

Источник: snob