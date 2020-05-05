Путин не указ: 32% работодателей отправили в отпуск без зарплаты из-за COVID-19 россиян

У 60% трудящихся доход за последний месяц остался на прежнем уровне. О незначительном снижении сообщили 15%, о значительном — 19%. Жители двух столиц чаще других говорили о значительном снижении дохода — 29%.

На сегодняшний день каждый второй россиянин работает — 58%

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследования информированности трудового населения о мерах их поддержки со стороны работодателей в связи с эпидемией коронавируса.

На сегодняшний день каждый второй россиянин работает — 58%, большинство из них — с заключением трудового договора (43%). Небольшая доля опрошенных зарегистрированы как ИП (3%), столько же работают неофициально без договоров (3%). Не работают 42% наших соотечественников, чаще женщины (49%), молодежь студенческого возраста — 18-24 лет (54%), а также россияне пенсионного возраста 60+ (81%).

Те, кто имеет трудовую занятость, чаще работают в сфере промышленности (15%), торговли, общественного питания или гостиничного бизнеса (14%), в сфере образования (13%), строительства (10%) или здравоохранения, физической культуры и социального обеспечения (9%).

О мерах поддержки трудового населения со стороны работодателей в связи с эпидемией коронавируса слышали большинство работающих россиян. О том, что нерабочая неделя с 28 марта по 5 апреля была с сохранением заработной платы, знают 84% работающих россиян, а слышал об этом каждый десятый (10%). Две трети сообщили, что работодатель полностью выполнил это условие (68%), о частичном выполнении сообщили 9%, а о невыполнении — 5%. Затруднились дать ответ 14%.

Три четверти работающего населения страны (79%) знают о мере поддержки в качестве сохранения заработной платы на время нерабочего месяца с 6 по 30 апреля, а 15% — слышали об этом. У 64% работающих россиян работодатели полностью оказывают на фоне пандемии данную меру поддержки, у 10% — частично, а у 5% — не выполняют. Затруднились оценить выполнение данной меры 16%.

Абсолютное большинство ведущих трудовую деятельность опрошенных знают о переводе на удаленный формат работы (86%), каждый десятый что-то слышал об этом (10%). Смогли обеспечить полный переход своих сотрудников на удаленную работу 54% работодателей опрошенных, частичный — 16%, а не смогли реализовать эту меру 7%. Каждый пятый затруднился дать оценку (18%).

О мере обеспечения четырнадцатидневного карантина для сотрудников, вернувшихся из зарубежной поездки, знают 85% работающих россиян, слышали о карантине 11%. Выполняют эту меру на работе у 64% россиян полностью, у 3% частично. Такая же доля (3%) не выполняет эту меру. Четверть работающих россиян затруднились дать оценку степени выполнения данной меры (27%).

Об обеспечении двухнедельного карантина для сотрудников старше 60 лет знают 74% трудящихся, слышали — 13%. О соблюдении этой меры сообщают 63% работающих россиян, о частичном соблюдении — 5%. Полностью не выполняют 4%. Оценку не смогли дать 24% трудящихся.

Более чем у половины трудящихся доход за последний месяц остался на прежнем уровне (60%). О незначительном снижении сообщили 15%, о значительном — 19%. Жители двух столиц чаще других говорили о значительном снижении дохода — 29%.

Источник: ВЦИОМ