Когда и как правильно сажать картофель в мае 2020

Сажать картофель можно начиная с середины весны. Период высадки в мае зависит от региона, температуры и других факторов, которые влияют на урожайность овоща. Народные приметы могут подсказать готовность земли к высадке картофеля.

Сажать картофель в начале мая можно при соблюдении важных погодных условий

Посадка картофеля в начале мае 2020 года

Картофель является главным овощем на огороде, потому что он составляет самую большую часть запасов на зиму для человека. Он дает хороший урожай, и при правильной обработке способен снабдить семью домашней продукцией. Занимаются посадкой картофеля с того момента, как пройдут морозы, отогреется и прогреется земля. Такие условия в регионах России наступают в разные сроки.

Сажать в начале мая картофель можно в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и в Центральных регионах России. Если весна ранняя, то на Урале и Сибири также можно провести такие работы. Более северные регионы проводят посадку в конце мая, а порою и в начале июня.

Для посадки картофеля в мае 2020 года существует несколько благоприятных дней по лунному календарю, которые помогут в выращивании овощной культуры. Стоит обратить внимание на 4, 5 и 6 мая. 7 мая будет полнолуние, поэтому работы, а тем более посадки на огороде не рекомендуются. Лучшим временем для картофеля окажется период с 15 мая, когда Луна станет убывающей. Но затягивать с посадкой картофеля тоже не стоит. Пропущенная влага в земле и сроки потом не помогут собрать хороший его урожай.

Какой картофель высаживать в начале мая 2020 года

У картофеля, как и у других культур, есть разные сорта по степени созревания:

на ранний сбор урожая высаживают ранние сорта, у которых зрелость клубней наступает на 50-65 сутки. Такой картофель удобно садить и северным регионам, где тепло держится не так долго;

среднеранние сорта – 65-80 дней до полного созревания;



среднеспелые – 80-95 дней;среднепоздние – 95-110 дней;поздние – 110-115 дней.При посадке разных сортов картофеля нужно учитывать, что лучшими качествами обладают средние сорта. Картофель дает хороший урожай, да и показатели хранения у нее лучше. Поздние сорта могут расти только в южных регионах, где холода приходят поздно.

Заниматься посадкой картофеля в мае нужно только тогда, когда земля прогреется до 8 или 10 градусов. В другом случае клубни будут лежать в земле, и могут пустить ростки даже позже тех клубней, которые высажены в более поздние сроки. В случае, когда земля долго не прогревается, а хочется получить ранний урожай, то можно участок накрыть пленкой.

Определить наступление нормальных сроков посадки можно народными методами:

береза начинает листок распускать;

черемуха отцветает;

цветут одуванчики;

после цветения мать-и-мачехи прошел 1 месяц.



Если такие растения произрастают в непосредственной близости с участком, то они могут служить ориентиром для начала работы с картофелем.

Прогретая земля становится немного рыхлой и рассыпчатой по структуре. Поэтому если взять ком грунта на глубине, на которой высаживается картофель, и бросить его на землю, то он должен распасться. В обратном случае он указывает, что земля еще не прогрелась, и существует повышенная влажность. В любом случае воздух должен быть прогретым до 15 градусов днем, а ночью не опускаться ниже +5 градусов.

Источник: RSUTE