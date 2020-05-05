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Запрещенные дни для посадочных работ в мае 2020 года по лунному календарю

12:30 05.05.2020 Фото: Pixabay
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Запрещенные дни для посадки в мае 2020 года, согласно лунному календарю, не подходят для посевных работ. Последний месяц весны — лучший период для огородных работ, но не все дни одинаково для этого подходят. Разные культуры нужно сеять в определенную фазу Луны, тогда урожай будет более щедрый.

Запрещенные дни для посадочных работ в мае 2020 года по лунному календарю
Разные культуры нужно сеять в определенную фазу Луны, тогда урожай будет более щедрый

В какие дни в мае 2020 года запрещено заниматься посадочными работами

Запрещенные дни для посадочных работ в мае 2020 года по лунному календарю

Фото: RSUTE

Полнолуние 7 мая 2020 года не подходит для посадочных работ. Можно заниматься на огороде и в саду всем, чем угодно, но только ничего не сеять: хорошего урожая дождаться не удастся. Даже пересаживать комнатные растения не желательно: могут не прижиться.

Убывающая Луна с 8 по 20 мая отлично подходит для посева овощных культур и цветов. Но подобные дела лучше отложить на 2 дня: 21 и 22 числа, в новолуние, сеять что-либо бесполезно.

Начиная с 23 мая 2020 года Луна будет расти, но лунный календарь предостерегает заниматься посадочными работами: день для этого неблагоприятный. Из чего следует, что 7, 21, 22 и 23 мая 2020 года — дни, когда не стоит тратить силы и время, занимаясь грядками. Правильнее будет переждать и выбрать для этой цели любой другой день в текущем месяце.

Важно найти время, чтобы подкормить рассаду помидоров. Для этой цели лучше использовать фосфор и калий, и не стоит применять азотные удобрения.

Когда наступит момент пересадки томатов в теплицу, то в каждую лунку стоит добавить по 1 ст. ложке суперфосфатки, предварительно перемешав ее с землей, и столько же сульфата калия.

Что нужно успеть сделать на огороде в мае

Не стоит увлекаться обработкой сада агрессивными препаратами от вредителей плодовых деревьев, чтобы не навредить пчелам. В этот период времени, когда все цветет, они ведут себя особенно активно, опыляя растения и деревья. Нет ничего плохого в том, чтобы перейти на более натуральные, безопасные как для пчел, так и самого человека средства защиты от насекомых и болезней деревьев.

Для тех, кто планирует заняться прививкой плодовых деревьев, хорошей новостью станет тот факт, что заниматься этим делом можно до конца мая.

Самое время собрать и сжечь поврежденные клещом почки смородины, что спасет будущий урожай этих ягод. Уберечь ягодные кусты от таких вредителей, как муравьи, поможет народное средство: нужно поместить под растениями смоченные в керосине старые тряпки. Это отпугнет насекомых, и они не станут делать муравейник в таком месте, а значит и сами кусты не тронут.

Важно помнить, что тряпки, пропитанные керосином нельзя раскладывать прямо на грунт: нужно непременно что-то под них подстелить.

С малины желательно стряхнуть на землю ее главного «врага» – малинного жука, которого после этого нужно уничтожить. Только так получится спасти урожай. Пришла пора заняться подкормкой грядок с морковью, которая была посеяна на зиму, и той, что в апреле 2020 года. Лучше использовать органическое удобрение — настой коровяка или птичьего помета.

Источник: RSUTE

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