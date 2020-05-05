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Закрыть алкомаркеты и пивнушки в жилых домах обязаны 5 мая бизнесмены в России и Бердске

12:45 05.05.2020 Фото: pixabay.com
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таков новый закон. Продажа спиртного в предприятиях общепита допускается, только если заведение имеет специальное помещение, площадь зала должна составлять не менее 20 кв. м.

Закрыть алкомаркеты и пивнушки в жилых домах обязаны 5 мая бизнесмены в России и Бердске
Минэкономики не готово увеличивать порог продаж до 21 года

Сегодня, 5 мая, в России вступил в силу закон, дающий регионам возможность закрывать псевдобары, расположенные в жилых многоквартирных домах, сообщает ИА REGNUM.

Продажа спиртного в предприятиях общепита допускается, только если заведение имеет специальное помещение, площадь зала должна составлять не менее 20 кв. м.

Регионы получают право вводить дополнительные ограничения — вплоть до запрета так называемых «наливаек». Предполагается, что регионы примут свои законы, вводящие дополнительные ограничения.

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В Госдуме отмечают, что рассматривалось несколько вариантов борьбы с псевдокафе, и в итоге был выбран компромиссный вариант, обеспечивающий единые правил.

Источник: ИА REGNUM

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