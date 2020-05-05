Лифтинг для спасения обвисшей кожи: виды, показания и противопоказания

Дряблая тусклая кожа, обвисшие щеки, морщины — со временем многие задумываются, как же с этим бороться. С возрастными изменениями блестяще справляется лифтинг. В чем его суть, возможен ли лифтинг лица без операции и стоит ли ждать чудес — вся информация в нашей статье.

В наш век культа молодости и красоты люди не желают мириться со старостью

Состоянием внешности сегодня озабочены не только женщины, но и мужчины — «скинуть» 10—15 лет, выглядеть свежо и ухоженно стремятся очень многие. И эстетическая медицина предоставляет такую возможность: подтяжка лица быстро и эффективно борется с неприятными «бонусами» зрелого возраста.

Что такое лифтинг, показания и противопоказания к проведению

Лифтинг — это комплекс омолаживающих процедур для решение таких проблем, как потеря упругости кожи и разглаживание морщин.

Это воистину ваша палочка-выручалочка в борьбе с первыми и выраженными возрастными изменениями. Каждый подберет то, что ему надо: кто-то готов пойти на радикальные меры и лечь под нож хирурга, а кто-то предпочтет обойтись «малой кровью» и выберет лифтинг лица без операции.

Итак, показаниями являются:

морщины, кожные складки, заломы на лбу

ярко выраженные носогубные складки

«поплывший» овал



дряблость кожиптоз (опущение тканей)мешки под глазамитусклый неоднородный цвет лица (вследствие нарушения микроциркуляции крови в сосудах дермы)опущенные уголки глаз и нависшие веки

Как и у любой пластической операции, у каждого метода лифтинга есть свои ограничения, которые врач озвучит вам в ходе консультации. К общим противопоказаниям относятся:

онкологические и аутоиммунные заболевания

гемофилия

сахарный диабет

острые инфекции



беременность и лактациягипертонияпредрасположенность к образованию келоидных рубцоввоспаления и раны/ожоги кожных покровов

Прощай, старость: современные методы подтяжки

Лифтинг лица осуществляется посредством оперативного вмешательства и безоперационным методом. Изначально вопрос решался только при помощи скальпеля. Однако сегодня эстетическая медицина предлагает и множество более щадящих способов.

Хирургический, или фейслифтинг зачастую выбирают люди старше 40—50 лет, которые хотят избавиться от ярко выраженных возрастных изменений, в борьбе с которыми косметология уже бессильна. Его способы рассмотрим в нашей статье подробнее.

Операционные виды:

Круговая подтяжка лица (ритидэктомия)— самая сложная и травматичная операция, длится 1,5—4 часа. В зависимости от показаний и возраста пациента врач может выполнить:

верхний фейслифтинг — эффективен при нависающих веках, глубоких морщинах и опустившихся бровях. Хирург иссекает лишнюю кожу и подтягивает мышцы с помощью специальных нитей;



мидфейс, или средний фейслифтинг — устраняет мешки под глазами, носогубные складки, опущенные уголки рта, впадины на щеках и свисающие скулы. Проблемные зоны «спасают» нити. При сильных птозе и морщинах процедуру сочетают с блефаропластикой и липофилингом;нижний фейслифтинг — проводится для устранения второго подбородка, складок на шее и обвисших щек. Хирург использует не только нити, но и эндоскоп, позволяющий сделать небольшие надрезы. Иногда устанавливается дренажная трубка для предотвращения отеков и гематом.

Прежде чем решиться на оперативное вмешательство, обязательно проконсультируйтесь с грамотным врачом, чтобы иметь представление о том, как будет проходить операция и к чему нужно быть готовым.

Подтяжка лица с помощью нитей осуществляется так: они вводятся посредством тонких игл через небольшие проколы и натягиваются, поддерживая таким образом мышцы. Все манипуляции проводят под местной анестезией с использованием антисептика.

Реабилитация длится месяц. Первые несколько дней нельзя активно пережевывать пищу, придется употреблять все в жидком/перетертом виде. Спустя месяц швы заживают и становятся незаметными. Нити обеспечивают молодой и свежий вид в среднем от 2 до 5 лет.

При классической операции (под общим наркозом) хирург делает надрезы за ухом и в височной области по разметке, натягивая при этом кожу и удаляя ее лишние части. После процедуры накладываются швы и повязка, шрамов видно не будет.

Восстановление занимает от месяца до двух, первые несколько дней пациент находится в стационаре. Перевязку делают в течение двух недель, потом швы снимают. Круговая подтяжка «скостит» вам 10—15 лет, а эффект сохранится в течение 5—10 лет.

SMAS-лифтинг — также выполняется при помощи классических разрезов. Такой вид пластики популярен у женщин после 40 лет, когда мышцы заметно ослабевают, и кожа теряет свою эластичность.

Сухожилия и фасции перемещаются и закрепляются в новом положении. Благодаря этому черты лица становятся более четкими, разглаживаются морщины. Эту процедуру для усиления эффекта совмещают с блефаропластикой, лазерным пилингом, увеличением губ и подбородка. Швы снимаются через 10—14 дней. Результат сохраняется больше 10 лет.

Подкожный лифтинг — это низкотравматичная разновидность SMAS-лифтинга. Хирург делает небольшой разрез перед ухом и в области виска. Рубец быстро заживает и шлифуется лазером. Такой способ эффективен для борьбы с не сильными возрастными проявлениями и актуален для людей не старше 40 лет.

MACS-Liftи S-Lift (короткорубцовый лифтинг лица) — хирургические методы, полностью скрывающие следы оперативного вмешательства. Устраняют провисание щек, морщины на лбу и между бровями, носогубные складки, брыли и мешки под глазами, т.н. гусиные лапки, улучшают тургор кожи.

При MACS-Lift разрез начинается у нижнего края мочки, затем идет перед ухом и немного продлевается к виску по линии роста волос. При S-Lift разрез имеет S-образную форму: начинается за ухом и заканчивается перед ушными раковинами.

Процедуры проводят под общей анестезией, длительность составляет 1,5—2 часа. После ее окончания пациенту накладывают компрессионную повязку. Не менее суток нужно провести в стационаре под наблюдением врачей. Швы снимают через 10 дней, результат можно будет оценить спустя 1,5 месяца.

Эндоскопическая подтяжка— щадящая операция по омоложению без иссечения кожи. Оптимальный возраст для ее проведения составляет 35—50 лет, подходит и женщинам, и мужчинам.

Хирург делает разрезы и вводит в них эндоскоп — устройство, которое состоит из трубки с камерой, изображение выводится на монитор. Таким образом врач все видит, аккуратно удаляет излишки жировой ткани и подтягивает мышцы. Швы накладываются тончайшими нитями, и после заживления будут совершенно не заметны.

Этот вид лифтинга лица сочетается с блефаропластикой и инъекциями ботокса. Результат в полной мере можно оценить через 8 недель, сохраняется он на протяжении семи лет.

Чек-лифтинг — малоинвазивный метод с более естественным результатом, альтернатива круговой подтяжки и блефаропластики. Корректируется средняя треть лица, стареющая в первую очередь. Оптимальный возраст для проведения процедуры составляет 35—45 лет. Этот вид фейслифтинга становится все более популярным, полюбили его и мужчины.

Осуществляется под общим наркозом, но возможна и местная анестезия. Манипуляции хирург проводит через нижнее веко или висок, используя эндоскоп и специальные фиксаторы — эндотины. Эти мини пластины имеют небольшие шипы и фиксируются в нужном месте.

Эндотины биосовместимы с кожным покровом, рассасываются в течение 12 месяцев, что позволяет избежать воспалительных процессов. На их месте формируется соединительная ткань, которая и поддерживает результат. Использование фиксаторов продлевает эффект чек-лифтинга до 10 лет.

А что же делать тем, кто не хочет прибегать к радикальным методам, но мечтает помолодеть на несколько лет? Возможен ли лифтинг лица без операции? Конечно, ведь в арсенале медиков сегодня — множество вариантов нехирургической подтяжки.



Итак, к безоперационным видам относятся аппаратный и инъекционный. Суть аппаратных методик заключается в использовании специального оборудования, которое воздействует на кожу разными способами. Они пользуются большим спросом благодаря хорошему омолаживающему эффекту, безболезненности и безопасности. Рассмотрим самые популярные:

лазерный метод — вследствие воздействия лазерного луча улучшается кровообращение, запускается процесс естественного омоложения. Устраняет мимические морщины, носогубные складки;

ультразвуковой — ультразвуковые волны активируют выработку эластина и коллагена. Убирает нависшие веки, двойной подбородок, эффективно подтягивает также зону декольте;

микротоки — слабые импульсы микротока улучшают обменные процессы дермы. Разглаживает мелкие морщинки, выравнивает рельеф кожи;

PF-лифтинг (радиочастотный) — жировые клетки разрушаются с помощью радиоволновых импульсов, происходит синтез гиалуроновой кислоты, стимуляция обменных процессов. Помогает получить четкий овал лица и ровный цвет;



фотоомоложение — щадящая методика, в ходе которой врач/косметолог удаляет ороговевший слой эпидермиса. Избавляет от мимических морщин, расширенных пор, гиперпигментации.

Инъекционный способ заключается в введении специальных веществ — препаратов, обычно состоящих из гиалуроновой и органической кислот, витаминов. К нему относятся:

мезотерапия — такой «коктейль» избавляет от птоза и второго подбородка;

биоревитализация — введение инъекций на основе гиалуроновой кислоты. Поддерживает должный уровень увлажнения, возражает упругость и эластичность;

плазмолифтинг — для запуска естественных омолаживающих механизмов врачи используют плазму пациента с повышенным содержанием тромбоцитов, благодаря чему восстанавливается тонус кожи, улучшается цвет лица;



бутолотоксация, или ботокс — разглаживание морщин происходит за счет «парализующего» действия ботокса на мышцы.

Существуют и другие способы безоперационного лифтинга:

нитевая подтяжка

химический пилинг

массаж, который может выполняться косметологом и в домашних условиях



фейсбилдинг (специальная гимнастика)косметологические препараты с лифтинговым эффектом

Лифтингу все возрасты покорны, или какая подтяжка нужна вам

Эффективность того или иногда вида подтяжки зависит от возраста пациента, состояния его кожи и здоровья. Только грамотный специалист — врач или косметолог — может подобрать оптимальный для вас вариант.

В 25—35 лет радикальные меры еще не требуются, поэтому устранить первые признаки старения можно с помощью аппаратного лифтинга и инъекций. Они помогут подтянуть что нужно, «сотрут» мелкие морщинки. Закрепят результат химический пилинг, гимнастика и массаж.

После 35 лет многие женщины замечают, что кожа теряет упругость и здоровый цвет, морщины становятся более выраженными, лицо потихоньку «плывет». Избавиться от этих неприятных возрастных симптомов можно с помощью нитевого, подкожного и чек-лифтинга.

Если вы относитесь к категории 45+, стоит задуматься о более серьезных «спасительных мерах». Ведь видимые изменения, обусловленные зрелым возрастом, помогут устранить только пластические операции. Чтобы избавиться от ненавистных брылей и мешков под глазами, провисших щек и пресловутой носогубки, необходимо оперативное вмешательство. Тут на помощь приходят круговая подтяжка и SMAS-лифтинг.

Повернуть время вспять невозможно, но «скинуть» 5—10 лет реально с помощью лифтинга лица. Подходите к этой процедуре с умом: найдите грамотного врача, который подберет максимально эффективный и безопасный для вас метод подтяжки, тщательно выполняйте все его рекомендации до операции и в восстановительный период, и тогда результат будет радовать вас долгие годы.

Источник: 7mednews