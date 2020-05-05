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Почему обремененные кредитами «нищие» не могут отдыхать за границей?

13:00 05.05.2020 Фото: © Фото Сабины Наджафовой, ИА «Росбалт»
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Несколько россиян создали петицию, требуя от представителя МИД Марии Захаровой объяснить высказывания об отсутствии у бедных и обремененных кредитами людей права ездить за границу.

Почему обремененные кредитами нищие не могут отдыхать за границей?
Захарова в интервью журналисту Михаилу Зыгарю сказала, что заграничный отдых могут позволить себе те, у кого есть средства

Группа граждан РФ создали петицию, в которой требуют от официального представителя МИД Марии Захаровой объяснить высказывания об отсутствии у бедных и обремененных кредитами людей права ездить за границу.

Многие из россиян, выехавших в отпуск за рубеж, в связи с пандемией коронавируса застряли там из-за закрывшихся границ. Захарова в интервью журналисту Михаилу Зыгарю сказала, что заграничный отдых могут позволить себе те, у кого есть средства, и те, над кем «уж точно не висит что-то вроде ипотеки, долга и т. д.», поскольку не столь состоятельные люди в критических ситуациях возлагают ответственность за спасение на государство.

Авторы петиции полагают, что, говоря о том, что путешествия не могут быть доступны всем, Мария Захарова «допускает оскорбление большей части граждан РФ». Они требуют от представительницы МИД «объяснить свои высказывания в интервью или опровергнуть их».

Согласно создателям петиции, речь идет о такой фразе: «Для меня было четко: люди, у которых есть деньги, они соответствующим образом одеты, они путешествуют на самолетах, у них есть такие возможности. А люди, у которых нет денег, путешествуют как придется — автостопом, они ни на что не претендуют…» В этом высказывании оппоненты Захаровой видят «сегрегацию граждан РФ».

В петиции также сказано, что Захарова «призывает к нарушению конституционных прав» россиян. «Неужели тебя не посещала мысль, что это стало настолько доступно для огромного количества людей, что больше не может существовать в том виде, в каком существовало долгие годы?» — эта фраза официального представителя внешнеполитического ведомства России тоже нуждается в объяснении, считают подписанты.

Ранее представительница туристической отрасли Вероника Бирман призвала занимающую госдолжность Захарову извиниться перед гражданами или уйти в отставку. «Путешествия должны быть доступны для всех — так же, как образование, как культурные события и посещение музеев, театров и выставок», — урезонила чиновницу гендиректор компании «Экзотик Тайм».

Источник: rosbalt.ru

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