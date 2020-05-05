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Какое постельное белье выбрать для здоровья и полноценного сна

12:46 05.05.2020 Фото: Pixabay
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Первой простыней на свете была звериная шкура, которую первобытные люди стелили на пол пещеры, когда ложились спать. А другая – служила одеялом в холодные дни.

Какое постельное белье выбрать для здоровья и полноценного сна
К натуральным тканям с очень хорошими свойствами относится хлопок

В Средние века люди научились ткать из льна и хлопка, а затем отбеливать эти ткани. В XV веке итальянцы производили первые простыни с вышивкой и кружевом. Они изготавливались на заказ и стоили немыслимо дорого. Не каждый состоятельный дом мог позволить себе такую роскошь.

Цветное постельное белье появилось только в XVII веке. По миру оно распространилось благодаря голландским умельцам. Оттуда же его Петр I завез в Россию. Очень скоро в нашей стране каждая девушка из богатой семьи собственноручно вышивала себе приданое, в состав которого обязательно входили вышитые и выбитые наволочки, простыни, подзорники.

Пододеяльник получил распространение уже после второй мировой войны. До этого одеялом укрывались поверх еще одной простыни. Правда, сегодня с развитием производства синтепоновых одеял, которые легко стираются, пододеяльник уходит в прошлое.

О сегодняшнем буйстве тканей, из которых изготавливается постельное белье, наши предки даже мечтать не могли. Сатин, бязь, ситец, хлопок, паплин, лен, батист, жаккард, поликоттон, шелк, атлас – всех не перечислить. Каждая из тканей относится к одной из трех групп: натуральные, синтетические, натуральные с добавлением синтетики.

Пальму первенства в качестве и экологичности удерживают натуральные ткани. Самая древняя из них – лен. Простынь из льна сегодня – это белоснежный материал, который можно отнести к категории долговечных. Года не изнашивают его, лишь делают мягче. Единственный, но очень существенный, его недостаток для хозяек – лен очень тяжело поддается глажке. В этом смысле предпочтительнее постельное белье из бязи. Она тоже прочна (но не настолько, как лен), практически не мнется и долго не теряет цвет.

Однако неженкам не подает ни тот, ни другой материал. Оба они достаточно грубы. Существует ли ткань, которая одновременно прочная и в то же время тонкая, мягкая, гладкая? Да, существует. Это перкаль. В Европе постельное белье из перкали очень распространено, оно высоко ценится и относится к классу «Люкс». Первоначально перкаль изготавливали в Индии. Она получается путем определенного переплетения нитей. Массовое распространение эта ткань получила в конце XVIII века во Франции. Но использовали ее при изготовлении парусов, а затем, уже в XX веке, – в авиационной промышленности. И лишь позже, с развитием новых способов обработки тканей, перкаль стали использовать в качестве постельного белья.

К натуральным тканям с очень хорошими свойствами относится и хлопок. Он обладает средней плотностью, мягок, легко разглаживается. Но в последнее время у хлопка появились противники. Американский дерматолог Деннис Гросс уверен, что наволочки из хлопковой ткани приводят к негативному воздействию на кожу, в результате которого на ней образуются ранние морщины. Доктор Гросс поясняет, что трение кожи лица о хлопковую основу также негативно сказывается на внешнем виде. К преждевременному старению приводит и потеря коллагена, который намного легче впитывается в хлопок (коллаген входит в состав кожи человека и отвечает за ее молодость). Американский медик рекомендует заменить постельное белье из хлопка на шелк или атлас.

Справедливости ради следует отметить, что не все согласны с теорией Гросса. Член Британской ассоциации дерматологов доктор Шерназ Уолтон считает все аргументы американского коллеги несущественными. Гораздо полезнее для кожи, по ее мнению, не курить и меньше пребывать на солнце.

Белье из натуральных тканей действительно вредно, если при его окрашивании используются химические ядовитые красители. Это установили российские эксперты, которые в 2016 году проверяли качество тканей, производимых в нашей стране. Так, в некоторых образцах тканей было обнаружено превышение формальдегида. Профессор кафедры текстильного материаловедения Московского университета дизайна и технологий Александр Давыдов поясняет, что из текстиля формальдегид начинает выделяться в виде ядовитых паров. Попадая на кожу и в дыхательные пути, этот канцероген вызывает аллергические реакции, повышает риск неврологических заболеваний, негативно отражается на состоянии сердечно-сосудистой системы и дыхательных путей.

Ничего хорошего нельзя ожидать и от белья из синтетики. Ученые из Новой Зеландии проводили специальные исследования, в ходе которых выяснили, что в синтетических тканях очень много токсичных веществ, которые вызывают аллергический кашель и приступы астмы. Кроме того, в постельном белье из синтетики содержится на порядок больше микроорганизмов, грибка и плесени, чем в простынях и наволочках из натуральных тканей. Для аллергиков и тех, у кого имеются заболевания кожи, синтетическое постельное белье может быть очень опасным.

Помимо этого, новозеландские ученые установили, что материал из синтетики часто сопровождает статическое электричество. А наэлектризованные ткани вызывают раздражение у людей и плохо отражаются на их психике.

Итогом исследований стал вывод: люди, которые спят на синтетическом белье или носят синтетическую одежду, как правило, более раздражительны, у них чаще случаются приступы агрессии, а сон их сопровождают кошмары.

Источник: Умная

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