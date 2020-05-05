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Оштрафуют на 5000 рублей за брошенные автомобили во дворах россиян. В Бердске тоже

12:30 05.05.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Проект нового кодекса об административных правонарушениях планируется внести на рассмотрение правительства в мае 2020 года. Ранее в Минюсте выступали с предложением не повышать дорожные штрафы в новой редакции.

Оштрафуют на 5000 рублей за брошенные автомобили во дворах россиян. В Бердске тоже
В России готовят новые штрафы для водителей

По мнению эксперта Егора Васильева, самой неопределенной категорией нарушений является опасная езда.
В России появятся новые штрафы для автовладельцев, среди которых нанесение ущерба инфраструктуре города и нарушение режима тишины. Соответствующие предложения в КоАП внес Минюст России.

По словам автомобильного эксперта Егора Васильева, ущерб городской инфраструктуре может выражаться в разбрасывании мусора и так называемого автохлама, то есть машин, которые не двигаются со своего места уже долгое время. Штраф за подобные действия составит пять тысяч для физических лиц и 35 — для юридических.

В новой редакции КоАП появится штраф за нарушение режима тишины с 23 до 7 часов. Предполагается, что под него попадут и автолюбители, в машине которых ночью сработает сигнализация.

«Правда, не очень понятно, как отличить, сработала сигнализация в результате действий злоумышленников или по причине неисправной электроники», — сказал Васильев в разговоре с агентством «Прайм».

По мнению эксперта, самой неопределенной категорией нарушений является опасная езда, которая будет караться штрафом в пять тысяч рублей, так как определяющие ее критерии расплывчаты и не обязательно связаны с высокой скоростью.

Проект нового кодекса об административных правонарушениях планируется внести на рассмотрение правительства в мае 2020 года. Ранее в Минюсте выступали с предложением не повышать дорожные штрафы в новой редакции.

Источник: tvzvezda.ru

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