Коронавирус погнал людей на дачи

На даче легче переживать самоизоляцию

Сравнивая прошлогодние показатели, уровень продаж товаров для садоводства и загородного отдыха увеличился на 143%.

Отмечается также небывало стремительный рост спроса на приобретение и аренду загородных участков. А ведь казалось, что наши люди уже потеряли интерес к жизни за городом и шести соткам. По прошлогодним отчетам риелторов было замечено почти тотальное падение спроса и цен. И, собственно, переломный момент: от информационного ресурса «Авито Недвижимость» поступила информация, что спрос на долгосрочную аренду загородных домов примерно с середины марта начал небывалый рост. Особенно резкий – в Московской области, Краснодарском крае, Ростовской области и Крыму. За вторую половину марта он возрос в этих регионах на 19% — 26%. Это немного больше, чем обычный сезонный рост интереса.

Такое оживление эксперты, конечно, связывают с пандемией короновируса.

Во-первых, привыкшие за последние два десятилетия к недорогому и комфортному отдыху на заграничных морях россияне наткнулись на невозможность таких поездок в этом году: границы закрыты, курорты на карантине, состояние рубля все никак не устаканится и вообще неизвестно, когда такой отдых теперь вообще станет возможен. Потому люди и спешат как можно быстрее позволить себе комфортабельный отдых хотя бы на даче, пока их не настиг очередной взлет цен.

Во-вторых, соблюдать самоизоляцию за пределами города, на даче – гораздо комфортнее и легче: и гулять можно не выходя с участка, да и встреч с людьми, однозначно, меньше. Кроме того, большинство компаний работают теперь на удаленной основе, ну а общеобразовательные учреждения – на дистанционном обучении. Нет никакого смысла оставаться в городе, когда есть возможность побыть за городом.

— У нас, несомненно, есть колоссальное преимущество, которое, я считаю, делает нас более устойчивыми к атакам пандемии. Россия прочно удерживает 1-е место в мире по количеству дачных участков, и, мне кажется, это дает возможность нашим людям распределиться и самоизолироваться, ну и, в конце концов, победить вирус, – сказал на заседании в МИА «Россия сегодня» член комитета Госдумы по науке и образованию Вячеслав Никонов.

По анализу специалистов сферы недвижимого имущества, на фоне роста вирусных заболеваний, спрос на аренду загородных участков в МО и в южной части России в марте уже взрос на 16% и 19%.

«С 9 февраля по 21 марта пользователями Ozon было оформлено именно в разделе «Сад и дом» на 143% больше заказов, чем в прошлом году», отмечается в отчете. При этом 26% попавших в отчет клиентов оформили заказ на сайте Ozon впервые.

Количество договоров аренды дачных участков в Московской области на протяжении марта возросло в три раза по сравнению с мартом прошлого года, в Ленинградской области — в два с половиной раза. Эти цифры предоставил ресурс «Авито Недвижимость». В ЦИАН отметили, что общее количество просмотров публикаций об аренде дачных участков в МО по результатам марта возросло в 2,8 раза по сравнению с тем же месяцем прошлого года, в Ленинградской области — в 2,5. Такой резкий спрос уже «вымыл» часть предложений: общее число объявлений в МО по результатам за март уменьшилось на 21% (около 3,2 тыс.).

Увеличение количества сделок по аренде дачных домов отметило и большинство риелторов. Согласно показаниям «Инком-Недвижимость», спрос на эту услугу поднялся на 15% по сравнению с мартом прошлого года и примерно на 13% относительно января нынешнего.

По мнению специалистов, значительное число людей, оказавшихся на самоизоляции, решили посвятить образовавшееся «лишнее» время давно задуманным ремонтным работам.

В сфере торговли стройматериалами произошел небольшой бум: спрос на строительно-монтажные изделия, инструменты, материалы и лакокрасочные покрытия показал рост на небывалые 373%, на окна и двери – на 186%. Обновление сантехники также планируется владельцами дач — очень часто приобретаются смесители, краны и душевые лейки.

«Народ не оставил без внимания и детей — отмечено увеличение на 41% продаж специальных газонных покрытий для футбольных полей и детских площадок», — говорится в отчетности. Только за последнюю неделю на 250% возросли продажи легкосборных уличных спортплощадок и детских городков.

Компания Penny Lane Realty, которая занимается «сливками» недвижимости МО, признали, что с 10 по 19 марта было получено такое количество запросов на аренду дач, какое обычно набирается за целый месяц.

Риелторы уже активно готовятся встретить рост желаний на покупку всего загородного.

— Данная склонность сейчас в действительности уже присутствует, при всем при этом это затрагивает не только дачную, а и в целом всю сферу недвижимости, — сообщил член совета Гильдии риелторов Москвы Роман Вихлянцев. — Люди спешат как можно скорее получить ипотеку, пока еще сохранилась возможность сделать это по обычным ставкам и вложиться рублями, что так активно обесцениваются. Я же, отнюдь, не думаю, что эта ситуация будет длиться долго. Такое резкое увеличение цен и спроса не будет длиться больше месяца-двух. Ну а потом начнется тот же обратный процесс — всю сферу недвижимости, и дачную в том числе, ожидает застой и неминуемая ценовая просадка. Ведь у людей-то и нет нужных средств. А в скором времени их, естественно, станет еще меньше, — отметил он.

Так как сейчас у граждан пока не найдется удобного случая уехать в отпуск по популярным направлениям, люди решили создать свои личные зоны отдыха на дачах.

Уже сейчас продажи мебели для сада на сайте Ozon выросли на 222%. Первое место по росту продаж в этом месяце заняли большие каркасные бассейны и шезлонги, их продажи подскочили в 10-12 раз. Продажи стационарных садовых мангалов увеличились на 125%, барбекю и грилей — на 152%, а принадлежностей для приготовления шашлыка и барбекю — на 111% по сравнению с прошлым годом.

Источник: agroxxi