Стайлинг автомобиля: разбираемся где правда, а где миф

Оклейка автомобилей — спорная тема среди автомобилистов, и, как и во всех областях, здесь немало стереотипов. Рассмотрим, что такое стайлинг.

Сейчас оклейка машины значит лишь то, что водитель о ней позаботился — с краской всё в порядке и она защищена

«Для многих стайлинг — это только внешний вид автомобиля. На самом же деле он способен улучшить не только внешние данные, но и технические характеристики», — говорит снователь WrapCar, Purity Russia и VinylRussia Алексей Егай.

С какими же стереотипами сталкиваются водители, когда разговор заходит до стайлинга?

Оклеенная машина = битая машина

Это главный миф, касающийся стайлинга. Многие считают, что если машина оклеена плёнкой, значит, она непременно побита. Однако сейчас оклейка машины значит лишь то, что водитель о ней позаботился — с краской всё в порядке и она защищена.

Стайлинг — это очень дорого, иначе — это дешёвая китайская ерунда

Цена на оклейку машины всегда вызывает множество вопросов. Почему одна плёнка дороже, а другая — дешевле? Правда ли, что качественные плёнки выпускают только определённые европейские и американские бренды за бешеные деньги? На самом деле, сейчас сфера настолько продвинулась, что есть продукты для разных кошельков. Можно сделать мелкий стайлинг от 20 000 рублей, а можно вложить и 600 000 рублей — это влияет на желание самого покупателя.

«Что касается брендов, то, действительно, качественные плёнки изготавливают американские и европейские производители — например, Avery, Hexis, Bruxsafol. Азиатские компании хотя и производят много товара, до качества вышеперечисленных брендов им ещё далеко. Разумеется, и ценовая категория азиатской продукции несколько ниже американской и европейской, но, согласитесь, лучше заплатить 1 раз, чем мучиться и по несколько раз оклеивать автомобиль» — комментирует Алексей.

Стайлинг — больше для молодых

Помимо того, что машина — транспортное средство, её ещё воспринимают как символ самовыражения. Если машина не «стандартного» цвета (чёрный/ серый/ белый), а довольно броского оттенка — это кажется вычурным. И многие считают, что так делают лишь молодые. На самом деле, цвет лишь отражает вкус человека, но никак не возраст. Прогрессивные люди, следящие за модой, хотят выделиться и не быть, как все. Кроме того, если машина выглядит ярко, вероятность угона снижается, так как она привлекает к себе внимание.

Стайлинг — это не только яркие цвета и полоски. Если вы не любитель ярких оттенков, стандартная оклейка прозрачной матовой плёнкой — для вас. Стайлинг делает автомобиль стильным, а стиль — вне возраста.

Стайлинг подходит только для спортивных машин

Все спортивные автомобили как-то выделяют: когда человек покупает спорткар, он хочет получить эмоции от всего — от драйва, дерзости, скорости. Поэтому да, большинство спортивных автомобилей дополняют более стильными и выразительными деталями. Но при этом внедорожники, седаны и кроссоверы также легко попадают под категорию стайлинга. Рынок огромен, бренды производят плёнки на любой вкус и на любые автомобили, поэтому не имеет значения, ездите ли вы на спорткаре или седане.

Источник: Миртесен