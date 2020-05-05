Мощную волну безработицы предсказал России проректор Александр Сафонов

Через месяц люди, которые оказались в административных отпусках, будут вынуждены начать раздумывать о свой дальнейшей судьбе. Если ситуация с коронавирусом задержится, то нужно будет оформлять увольнение.

Действует принцип: если можно платить меньше, зачем платить больше

Ждет ли нас «великая депрессия» на рынке труда? Кого коснется снижение зарплат больше всего, а кого не затронет? Эти вопросы корреспондент «Российской газеты» задала проректору Финансовой академии при правительстве РФ, профессору, доктору экономических наук Александру Сафонову. И выслушав ответы, поняла — паниковать пока не стоит.

Сейчас многих людей кроме здоровья волнует еще и их судьба на работе. Боятся увольнения и снижения зарплаты. Каковы ваши прогнозы, Александр Львович? Нас ждет «великая депрессия» на рынке труда?

Александр Сафонов: Давайте не будем паниковать раньше времени. Сейчас мы находимся в самом начале роста безработицы.

В первый месяц самоизоляции работодатели использовали механизмы, которые предотвращали массовые сокращения. Это так называемые административные отпуска, когда работника отправляют в них без сохранения заработной платы.

Такая практика нам известна с 1990-х годов, когда был достигнут пик по количеству людей, находящихся в административных отпусках, — почти 4 миллиона человек. Эта процедура оказалась действенной и в 2008-2009 годах. Тогда предприятия, столкнувшись с временными трудностями, предпочитали не увольнять людей, а на какое-то время отправлять их «на собственные грядки».

Что сегодня? Думаю, через месяц люди, которые оказались в административных отпусках, будут вынуждены начать раздумывать о свой дальнейшей судьбе. Если ситуация с коронавирусом задержится больше месяца, то естественно никаких личных запасов не хватит, и нужно будет оформлять увольнение. Тогда мы увидим вторую волну роста безработицы.

А первую вы как оцениваете? С тревогой?

Александр Сафонов: С пониманием, что она не была ярко выраженной. Что это только начало.

За месяц по отношению к первому кварталу мы увидели прирост безработных на 250 тысяч человек. Напомню, что Росстат давал по итогам первого квартала цифру 700 тысяч зарегистрированных безработных. Сегодня, по словам министра труда, их стало 950 тысяч. Это те люди, которые были отправлены без всяких средств к существованию на улицу. Конечно, для каждого из четверти миллиона уволенных — это личная трагедия и серьезная проблема. Но в целом по стране — это не так много.

Но и не мало. Тем более, это лишь те, кто обратился в службу занятости. Как правило, так поступает лишь каждый четвертый лишившийся работы. Да еще вы говорите — это только начало. Что же впереди?

Александр Сафонов: Длительный простой предприятий накапливает долги, в том числе и по заработной плате, по налогам. Поэтому иногда проще закрыть компанию, чем бороться с последствиями экономического кризиса. Скорее всего, в июне мы увидим начало этого процесса.

Естественно, будут высвобождаться люди. Что дальше? Это во многом зависит от динамики распространения «короны» и продолжительности режима самоизоляции. И от самочувствия экономики, конечно.

Если все пойдет по оптимистичному сценарию, какую безработицу мы увидим в стране?

Александр Сафонов: В России сегодня примерно 70 миллионов занятых и 3,5 миллиона безработных с учетом тех, кто не обратился в службу занятости. Это 5 процентов от работающих. Оптимистичный прогноз: количество безработных к концу года вырастет где-то на 1,5 миллиона человек, до 5 миллионов. А это около 7,3 процента.

А при пессимистичном сценарии?

Александр Сафонов: Безработица может достигнуть 7 миллионов человек, 10,5 процента.

Так к какому варианту нам готовиться?

Александр Сафонов: Думаю, с учетом тех факторов, которые работают у нас на рынке труда: большая занятость в бюджетном секторе, практика предприятий вместо увольнений сокращать расходы на оплату труда и персонал, административные отпуска, — все-таки будет реализован оптимистичный сценарий.

То есть в большей степени будет работать схема, связанная с удержанием рабочей силы за счет понижения заработной платы. И количество безработных у нас дорастет максимум 5-5,5 миллиона человек.

В снижении зарплат — тоже радости мало. Хотя и лучше, чем ничего. Так что особо унывать не надо?

Александр Сафонов: Унывать вообще не надо. Это делу не поможет. Но и легкой жизни обещать не могу. Снижение зарплат на этот раз будет для людей болезненнее, чем в 1990-х и даже в 2008-2009 годах.

В первом случае, вся коммуналка и социалка, в том числе детские сады, пансионаты отдыха, а то и санатории, были на балансе предприятий. И работникам все это обходилось либо бесплатно, либо с большой скидкой. То есть люди частично свои доходы получали в натуральном виде, что позволяло им мириться с сокращением заработка.

Сегодня же увеличились расходы по платежам за жилищно-коммунальные услуги, появилась еще масса других платных услуг, за которые человек обязательно должен платить. Возросла налоговая нагрузка на недвижимость, если в собственности находятся квартиры, дома, дачи и прочее.

Что касается 2008-2009 годов, то тогда безработица, резко подскочив за год, потом так же резко снизилась. Да и проблемы возникли у небольшого количества отраслей. В основном это был финансовый кризис. Страна с ним достаточно быстро справилась, потому что одновременно были и положительные факторы, связанные с ростом стоимости наших традиционных экспортных товаров: нефти, газа, металлов.

То есть сегодня работодатели будут чаще применять не увольнения, а снижение зарплат? И кого это коснется «особенно больно»?

Александр Сафонов: Да, я уверен, что в первую очередь, оптимизация пойдет по пути снижения заработной платы.

И уже сейчас есть опыт некоторых, даже крупных, компаний, которые рассматривают возможность сокращения заработной платы до 30 процентов. Причем, самое интересное, об этом размышляют даже те компании, которые чувствуют себя достаточно уверенно на рынке труда. Но здесь действует принцип: если можно платить меньше, зачем платить больше.

Островком стабильности, как всегда, во все периоды останется бюджетная сфера. Это заработные платы врачей, учителей, многочисленных работников, которые заняты «в бюджете». А это 14 миллионов человек.

У них занятость вообще окажется более стабильной. Конечно, и здесь возможны какие-то сокращения, но они не станут носить фатального характера и в разы будут отличаться от коммерческого сектора. Поэтому, скорее всего, мы увидим сокращение заработной платы в среднем по экономике в пределах 10-15 процентов.

Источник: РГ