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Умер экс-директор Новосибирской ГЭС Виктор Сершун

13:30 05.05.2020 Фото: navigato.ru
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4 мая оборвался земной путь заслуженного ветерана-энергетика Виктора Ивановича СЕРШУНА.

Умер экс директор Новосибирской ГЭС Виктор Сершун
Виктор Иванович СЕРШУН

4 мая оборвался земной путь заслуженного ветерана-энергетика Виктора Ивановича СЕРШУНА.

Виктор Иванович родился в селе Копыновцы Мукачевского района Закарпатской области 8 марта 1951 года. Окончил Киевский политехнический институт (1975) по специальности электрические станции, а уже работая на ГЭС – Новосибирский государственный технический университет (2001) по специальности «Экономика и управление на предприятии (в отрасли топливно-энергетического комплекса)».

В 1976-м переехал в Новосибирск и начал свою карьеру на гидроэлектростанции, которой отдал более 35 лет. Здесь он прошел путь от начальника смены электромашинного цеха до директора предприятия (с июля 1998 года).

За годы работы в энергетической отрасли Виктор Иванович стал высокопрофессиональным специалистом и грамотным руководителем. Он обладал необходимыми знаниями в финансово-экономических и технических вопросах и успешно применял их на практике. Под его руководством проводилось последовательное повышение технического и экологического уровня безопасности Новосибирской ГЭС, а также реконструкция оборудования, гидротехнических сооружений и инженерных коммуникаций значимого для города предприятия. ГЭС имела стабильно высокие показатели по выработке электроэнергии, поддерживала устойчивую работу всей энергосистемы региона и тем самым обеспечивала стабильность работы промышленных предприятий, коммунального водоснабжения, судоходства.

В работе с людьми Виктор Иванович ценил профессионализм и уделял большое внимание повышению профессиональной квалификации. Он подготовил и воспитал хороших специалистов – главное богатство предприятия.

Будучи директором филиала ОАО «РусГидро» – «Новосибирская ГЭС», он активно поддерживал общественные, спортивные, экологические организации города и области. Был инициатором многих благотворительных и социальных проектов в Советском районе, в том числе экологической акции «оБЕРЕГАй», детского творческого конкурса «Журналиада», оказывал активную помощь местному отделению общества инвалидов и храму в честь Благовещения Пресвятой Богородицы (микрорайон Шлюз). В 2013 году получил награду в конкурсе «Социально ответственный бизнес»: был особо отмечен крупный проект по восстановлению мозаичного панно «Покорители Оби».

Ярким свидетельством высокой оценки труда Виктора Ивановича и проявленной им инициативы стали неоднократные поощрения и награды. Он отличник энергетики и электрификации СССР, почетный энергетик Минтопэнерго РФ, его неоднократно награждали грамотами Правительства РФ, Министерства энергетики РФ, Новосибирской области, Законодательного собрания НСО, мэрии Новосибирска.

Источник: navigato.ru

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